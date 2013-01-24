معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة
يمكنك تحضير كل وجباتك الخفيفة المفضّلة بطريقة صحية بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لتحضير الوجبات الخفيفة باستخدام Airfryer. استمتع بوجبات خفيفة صحية ومحضّرة في المنزل من الخضار والفاكهة المجففة والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة
يمكنك تحضير كل وجباتك الخفيفة المفضّلة بطريقة صحية بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لتحضير الوجبات الخفيفة باستخدام Airfryer. استمتع بوجبات خفيفة صحية ومحضّرة في المنزل من الخضار والفاكهة المجففة والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات
معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة
يمكنك تحضير كل وجباتك الخفيفة المفضّلة بطريقة صحية بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لتحضير الوجبات الخفيفة باستخدام Airfryer. استمتع بوجبات خفيفة صحية ومحضّرة في المنزل من الخضار والفاكهة المجففة والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة
يمكنك تحضير كل وجباتك الخفيفة المفضّلة بطريقة صحية بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لتحضير الوجبات الخفيفة باستخدام Airfryer. استمتع بوجبات خفيفة صحية ومحضّرة في المنزل من الخضار والفاكهة المجففة والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات
حضّر الوجبات الخفيفة المفضّلة لديك باستخدام غطاء الوجبات الخفيفة. استمتع بوجبات خفيفة صحية من الخضار، مثل الكرنب أو الشمندر أو الفاكهة المجففة وأجنحة الدجاج أيضًا أو شرائح من لحم البطن بسهولة وسرعة.
قم بإزالة الوجبات الخفيفة باستخدام الملقط السهل الإمساك وبرأس من السيليكون، لأعلى مستوى من الراحة والبراعة.
كتيّب يتضمّن نصائح من الشيف، ووصفة للمبتدئين وأوقات الطهو في Airfryer.
يمكنك وضع غطاء الوجبات الخفيفة والملقط بأمان في الجلاية، لسهولة استخدامهما من جديد.
قم بطيّ مساند غطاء الوجبات الخفيفة لتخزينه بسهولة.
الملحقات المضمّنة
التصميم واللون الخارجي
توافق المنتج
الوزن والأبعاد
الاستدامة