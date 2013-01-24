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معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة

HD9954/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة
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    معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة

    HD9954/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة

    يمكنك تحضير كل وجباتك الخفيفة المفضّلة بطريقة صحية بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لتحضير الوجبات الخفيفة باستخدام Airfryer. استمتع بوجبات خفيفة صحية ومحضّرة في المنزل من الخضار والفاكهة المجففة والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات

    معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة

    معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة

    يمكنك تحضير كل وجباتك الخفيفة المفضّلة بطريقة صحية بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لتحضير الوجبات الخفيفة باستخدام Airfryer. استمتع بوجبات خفيفة صحية ومحضّرة في المنزل من الخضار والفاكهة المجففة والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات

    معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة

    يمكنك تحضير كل وجباتك الخفيفة المفضّلة بطريقة صحية بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لتحضير الوجبات الخفيفة باستخدام Airfryer. استمتع بوجبات خفيفة صحية ومحضّرة في المنزل من الخضار والفاكهة المجففة والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات

    معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة

    معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة

    يمكنك تحضير كل وجباتك الخفيفة المفضّلة بطريقة صحية بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لتحضير الوجبات الخفيفة باستخدام Airfryer. استمتع بوجبات خفيفة صحية ومحضّرة في المنزل من الخضار والفاكهة المجففة والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات

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      ملحقات ونصائح لإتقان تحضير الوجبات الخفيفة باستخدام Airfryer

      • معدّات لتحضير الوجبات الخفيفة
      • غطاء للوجبات الخفيفة
      • ملقط
      • كتيّب وصفات

      حضّر الوجبات الخفيفة المفضّلة لديك مع غطاء الوجبات الخفيفة

      حضّر الوجبات الخفيفة المفضّلة لديك باستخدام غطاء الوجبات الخفيفة. استمتع بوجبات خفيفة صحية من الخضار، مثل الكرنب أو الشمندر أو الفاكهة المجففة وأجنحة الدجاج أيضًا أو شرائح من لحم البطن بسهولة وسرعة.

      قم بإزالة الوجبات الخفيفة باستخدام الملقط السهل الإمساك برأس من السيليكون

      قم بإزالة الوجبات الخفيفة باستخدام الملقط السهل الإمساك وبرأس من السيليكون، لأعلى مستوى من الراحة والبراعة.

      كتيّب لإتقان مهارات تحضير الوجبات الخفيفة مع Airfryer

      كتيّب يتضمّن نصائح من الشيف، ووصفة للمبتدئين وأوقات الطهو في Airfryer.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      يمكنك وضع غطاء الوجبات الخفيفة والملقط بأمان في الجلاية، لسهولة استخدامهما من جديد.

      غطاء للوجبات الخفيفة مع مساند قابلة للطيّ، لتخزين سهل

      قم بطيّ مساند غطاء الوجبات الخفيفة لتخزينه بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات المضمّنة

        كتيّب وصفات
        نعم
        غطاء للوجبات الخفيفة
        نعم
        ملاقط
        نعم

      • التصميم واللون الخارجي

        مواد الهيكل الرئيسي
        فولاذ مطلي

      • توافق المنتج

        متوافق مع
        Airfryer حجم XXL من Philips: ‏HD963x وHD965x

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        220‏x‏275‏x‏50  ملليمترًا
        وزن المنتج
        0.58  كلغ
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        240‏x‏240‏x‏90  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        0.73  كلغ

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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