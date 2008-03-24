نتائج احترافية في كل تسريحة
هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonStraight Freestyle ثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج احترافية في كل تسريحة
هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonStraight Freestyle ثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر. إكتشف كلّ المميزات
نتائج احترافية في كل تسريحة
هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonStraight Freestyle ثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج احترافية في كل تسريحة
هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonStraight Freestyle ثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر. إكتشف كلّ المميزات
الألواح الناعمة ذات طبقة السيراميك تحمي الشعر من الضرر أثناء التصفيف.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
بفضل ملحق تمليس الشعر، يمكنك ابتكار التسريحة المستقيمة والمالسة تمامًا التي تريدينها.
بفضل ملحق مسرّح الشعر الرفيع، يمكنك ابتكار تسريحات متموجة ومتجعدة رائجة.
بفضل ملحق مسرّح الشعر الدقيق، يمكنك تسريح شعرك من جذوره وتعزيز كثافته في التسريحات المؤلفة من عدة طبقات.
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
اللوح
بيانات لوجيستية
صلاحية الخدمة
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