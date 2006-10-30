تصفيفات مبتكرة مع عناية مستمرة
هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonMultistylist 8 in 1 ثمانية ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تصفيفات مبتكرة مع عناية مستمرة
هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonMultistylist 8 in 1 ثمانية ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر.
تصفيفات مبتكرة مع عناية مستمرة
هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonMultistylist 8 in 1 ثمانية ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تصفيفات مبتكرة مع عناية مستمرة
هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonMultistylist 8 in 1 ثمانية ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر.
يتسم السيراميك بالنعومة في كل ذرة من أجزائه، فضلاً عن طبيعته المتينة، وهو بذلك أفضل المواد لألواح التمليس. تنزلق ألواح السيراميك على شعركِ بلا عناء وتمنحكِ شعرًا أملسًا ولامعًا بشكل مثالي.
احمي جهاز تمليس الشعر وخزّنيه بأسلوب عصري باستخدام حقيبة التخزين الأنيقة. الحقيبة مضمّنة في الحزمة.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
استخدمي الملاقط لتجزئة الشعر، فهذا من شأنه أن يساعدك في تصفيف الشعر كله بسهولة.
تتيح القاعدة الآمنة إمكانية وضع جهاز تجعيد الشعر لأسفل بأمان أثناء الاستخدام.
استخدمي هذه الفرشاة العالية الجودة لفك تشابك الشعر وتمليسه لإضفاء مزيد من اللمعان عليه.
المواصفات الفنية
نوع الشعر
صلاحية الخدمة
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