يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل
هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2000 واط وبمحرك تيار متردد عالي الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل
هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2000 واط وبمحرك تيار متردد عالي الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات
يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل
هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2000 واط وبمحرك تيار متردد عالي الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل
هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2000 واط وبمحرك تيار متردد عالي الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات
يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2000 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.
صُمم هذا النوع من المحركات لمحترفي تصميم الشعر خصيصًا، وهو يوفر العديد من الفوائد، أهمها دورة التشغيل الأطول من المحركات المعتادة، حيث تزيد فترة استهلاك مجفف الشعر بنسبة 50%. فضلاً عن تدفق الهواء الفائق القوة لضمان تجفيف سريع وفعال.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.
تم إدراج عنصر السيراميك للحؤول دون التجفيف الزائد. فهو يصدر حرارة أشعة تحت حمراء ذات دفئ لطيف من شأنه المساعدة في تجفيف شعركِ من الداخل وحمايته من التجفيف الزائد بدون المساومة على السرعة والفعالية.
امنحي شعركِ طاقة فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.
يعمل المكثّف بتوجيه تدفق الهواء عبر الفتحة البالغة الضيق إلى مناطق معينة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة، كما أنه رائع لإدخال التحسينات ووضع اللمسات النهائية لتسريحة الشعر.
يجفف ناشر الهواء للكثافة الشعر بشكل سريع ومتساوٍ لتخفيف التجعيدات وزيادة كثافة الشعر. وتساعد إضافة طبقة من سيراميك التورمالين على حماية الشعر وتعزيز نعومته ولمعانه، ما يجعله مثاليًا لابتكار تسريحات متموجة صحية.
تستخدم الفرشاة المستديرة المصنوعة من السيراميك خصائص السيراميك لتنعيم الشعر وتمليسه أثناء تسريحه ولتعزيز لمعانه. فبفضل شكلها الأسطواني، ومقاييسها المستخدمة في صالونات التجميل، يمكن استخدامها لابتكار مجموعة متنوعة من التسريحات.
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