عناية ثلاث مرات أكثر لتصفيف الشعر المنسدل والمجعد
يمنحك جهاز Philips Straight & Curl الجديد المظهر المنسدل والمجعّد والمموّج مع توفير عناية لطيفة لشعرك في الوقت نفسه. فيمنحك هذا الجهاز عناية أكثر بثلاث مرات بفضل التكييف الأيوني والألواح الخزفية الملساء الحريرية والتحكم الرقمي في درجات الحرارة
هذا المنتج لم يعد متاحا
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عناية ثلاث مرات أكثر لتصفيف الشعر المنسدل والمجعد
يمنحك جهاز Philips Straight & Curl الجديد المظهر المنسدل والمجعّد والمموّج مع توفير عناية لطيفة لشعرك في الوقت نفسه. فيمنحك هذا الجهاز عناية أكثر بثلاث مرات بفضل التكييف الأيوني والألواح الخزفية الملساء الحريرية والتحكم الرقمي في درجات الحرارة
امنحي شعركِ عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.
إعدادات رقمية تسمح بتعديل درجة الحرارة للحصول على نعومة قصوى لكل أنواع الشعر
يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية
يتميّز جهاز تمليس الشعر بآلية قفل الإغلاق. تعمد هذه الميزة المتوفرة في قاعدة الجهاز إلى قفل الألواح، مما يجعل التخزين سريعًا وسهلاً ويساعد في حماية الجهاز من التعرّض لضرر غير متعمد.
تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.
تتيح لكِ درجة الحرارة العالية إمكانية تغيير تسريحة شعركِ وتمنحكِ المظهر المثالي الذي تريدينه.
تُستخدم ألواح السيراميك الناعمة المنحنية للحصول على تجعدات وتموجات بسهولة غير مسبوقة. لفي الشعر حول الألواح المنحنية أو احصلي ببساطة على تموج في أطراف شعركِ.
يتسم السيراميك بالنعومة في كل ذرة من أجزائه، فضلاً عن طبيعته المتينة، وهو بذلك أفضل المواد لألواح التمليس. وقد تمت معالجة ألواح SilkySmooth بعناية لتعزيز خصائص انزلاق السيراميك وعنايته، مما يمنحكِ شعرًا لامعًا مثاليًا.
تفادي التعرض اللاإرادي للحرارة باستخدام Thermoguard، وذلك بزيادة الحرارة بدرجات يبلغ كل منها 5 درجات مئوية فقط، عندما تتخطى الحرارة 200 درجة مئوية.
أنت سيدة الموقف دائمًا. فبفضل وظيفة الإقفال، لن يتم تشغيل مسرّح الشعر أو إيقاف تشغيله أو تغيير درجة الحرارة إلا بأمركِ.
باستخدام تقنية EHD+ المتقدمة من Philips، سيتمكن مسرّح الشعر دائمًا من توزيع الحرارة بشكل متساوٍ، حتى عند درجات الحرارة العالية، ويمنع المناطق الساخنة التالفة. ويوفر هذا حماية إضافية، ويساعدِك بذلك في الحفاظ على صحة شعركِ ولمعانه.
المواصفات التقنية
الميزات
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