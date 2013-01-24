ناعمة ومريحة

تسمح لك آلة الحلاقة القابلة للغسل بالكامل بغسل الآلة تحت الحنفية كل مرة بعد الاستخدام. ويمكنك التأكد من الحصول على حلاقة مريحة ودقيقة يومًا بعد يوم. إكتشف كلّ المميزات