استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريده، بداية من الخضار إلى المكسرات. علاوة على ذلك، تفرم الشفرة المسننة الخاصة أوراق الملوخية في ثوانٍ معدودة. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات