يسهّل الخلط العسير
يأتي هذا الخلاط من Philips مزودًا بمحرك بقوة 350 واط ودورق سعة 1.5 لتر وشفرة نجمية خماسية الشكل لتوفير نتائج ممتازة ومرضية. هكذا، أصبح الخلط سهلاً. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يسهّل الخلط العسير
يأتي هذا الخلاط من Philips مزودًا بمحرك بقوة 350 واط ودورق سعة 1.5 لتر وشفرة نجمية خماسية الشكل لتوفير نتائج ممتازة ومرضية. هكذا، أصبح الخلط سهلاً. إكتشف كلّ المميزات
يسهّل الخلط العسير
يأتي هذا الخلاط من Philips مزودًا بمحرك بقوة 350 واط ودورق سعة 1.5 لتر وشفرة نجمية خماسية الشكل لتوفير نتائج ممتازة ومرضية. هكذا، أصبح الخلط سهلاً. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يسهّل الخلط العسير
يأتي هذا الخلاط من Philips مزودًا بمحرك بقوة 350 واط ودورق سعة 1.5 لتر وشفرة نجمية خماسية الشكل لتوفير نتائج ممتازة ومرضية. هكذا، أصبح الخلط سهلاً. إكتشف كلّ المميزات
ضمانة كاملة لمدة سنتين.
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.
نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من الدورق.
استخدم ملحق المطحنة التابع لخلاط Philips لطحن المكونات الرطبة والجافة في ثوانٍ مثل حبوب البن والأعشاب المجففة والفلفل الحار والفلفل الحلو.
يخلط هذا الخلاط من Philips بسرعات ودرجات مختلفة مع إمكانية اختيار الإعدادات.
اسحق المكونات واخفقها بشكل مثالي بفضل هذه الشفرات المتينة والبالغة الحدة للخلاط من Philips.
الملحقات
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية