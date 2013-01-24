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Daily Collection

خلاط

HR2001/70
التصنيف الإجمالي / 5
  • يسهّل الخلط العسير يسهّل الخلط العسير يسهّل الخلط العسير
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    Daily Collection خلاط

    HR2001/70
    التصنيف الإجمالي / 5

    يسهّل الخلط العسير

    يأتي هذا الخلاط من Philips مزودًا بمحرك بقوة 350 واط ودورق سعة 1.5 لتر وشفرة نجمية خماسية الشكل لتوفير نتائج ممتازة ومرضية. هكذا، أصبح الخلط سهلاً. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Daily Collection خلاط

    يسهّل الخلط العسير

    يأتي هذا الخلاط من Philips مزودًا بمحرك بقوة 350 واط ودورق سعة 1.5 لتر وشفرة نجمية خماسية الشكل لتوفير نتائج ممتازة ومرضية. هكذا، أصبح الخلط سهلاً. إكتشف كلّ المميزات

    يسهّل الخلط العسير

    يأتي هذا الخلاط من Philips مزودًا بمحرك بقوة 350 واط ودورق سعة 1.5 لتر وشفرة نجمية خماسية الشكل لتوفير نتائج ممتازة ومرضية. هكذا، أصبح الخلط سهلاً. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Daily Collection خلاط

    يسهّل الخلط العسير

    يأتي هذا الخلاط من Philips مزودًا بمحرك بقوة 350 واط ودورق سعة 1.5 لتر وشفرة نجمية خماسية الشكل لتوفير نتائج ممتازة ومرضية. هكذا، أصبح الخلط سهلاً. إكتشف كلّ المميزات

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      يسهّل الخلط العسير

      خلاط مزود بشفرة نجمية خماسية الشكل ومحرّك بقوة 350 واط

      • 350 واط
      • دورق بلاستيكي سعة 1,5 لتر
      • بمطحنة
      • 2 إعداد للسرعة وزر نبضي
      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      ضمانة كاملة لمدة سنتين.

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

      دورق مقاوم للكسر

      دورق مقاوم للكسر

      تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.

      شفرة قابلة للفك

      شفرة قابلة للفك

      نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من الدورق.

      مطحنة لطحن المكونات في ثوانٍ

      مطحنة لطحن المكونات في ثوانٍ

      استخدم ملحق المطحنة التابع لخلاط Philips لطحن المكونات الرطبة والجافة في ثوانٍ مثل حبوب البن والأعشاب المجففة والفلفل الحار والفلفل الحلو.

      إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

      إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

      يخلط هذا الخلاط من Philips بسرعات ودرجات مختلفة مع إمكانية اختيار الإعدادات.

      شفرات مسننة تدوم طويلاً

      شفرات مسننة تدوم طويلاً

      اسحق المكونات واخفقها بشكل مثالي بفضل هذه الشفرات المتينة والبالغة الحدة للخلاط من Philips.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        خلاط ومطحنة
        نعم

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات زرقاء
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة دورق الخلاط
        SAN
        مادة الغطاء
        PP

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        إعداد السرعة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        سعة دورق الخلاط
        1.5  لتر
        سعة الدورق الكبيرة
        1.25  لتر
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        350  واط
        فولتية
        220-240  فولت

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