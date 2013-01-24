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خلاط

HR2067/02
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • مجموعة جديدة كل يوم مجموعة جديدة كل يوم مجموعة جديدة كل يوم
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    خلاط

    HR2067/02
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مجموعة جديدة كل يوم

    خلاط Philips هذا هو طريقك لتقديم مجموعة جديدة كل يوم. يمكنك الآن تحضير عصائرك الخاصة الطازجة. كما يمكنك خلط الحساء المجهز بالمنزل، أو تحضير مشروبات الفاكهة المغذية. فبفضل قدرة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة ومرشح قطع الفاكهة والمطحنة، أصبحت إمكانات الخلاط بلا حدود. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    خلاط

    مجموعة جديدة كل يوم

    خلاط Philips هذا هو طريقك لتقديم مجموعة جديدة كل يوم. يمكنك الآن تحضير عصائرك الخاصة الطازجة. كما يمكنك خلط الحساء المجهز بالمنزل، أو تحضير مشروبات الفاكهة المغذية. فبفضل قدرة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة ومرشح قطع الفاكهة والمطحنة، أصبحت إمكانات الخلاط بلا حدود. إكتشف كلّ المميزات

    مجموعة جديدة كل يوم

    خلاط Philips هذا هو طريقك لتقديم مجموعة جديدة كل يوم. يمكنك الآن تحضير عصائرك الخاصة الطازجة. كما يمكنك خلط الحساء المجهز بالمنزل، أو تحضير مشروبات الفاكهة المغذية. فبفضل قدرة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة ومرشح قطع الفاكهة والمطحنة، أصبحت إمكانات الخلاط بلا حدود. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    خلاط

    مجموعة جديدة كل يوم

    خلاط Philips هذا هو طريقك لتقديم مجموعة جديدة كل يوم. يمكنك الآن تحضير عصائرك الخاصة الطازجة. كما يمكنك خلط الحساء المجهز بالمنزل، أو تحضير مشروبات الفاكهة المغذية. فبفضل قدرة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة ومرشح قطع الفاكهة والمطحنة، أصبحت إمكانات الخلاط بلا حدود. إكتشف كلّ المميزات

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      مجموعة جديدة كل يوم

      يقوم بخلط مشروبات الفاكهة والحساء اللذيذ والعصائر الصحية

      • 600 واط, 2 l
      المطحنة

      المطحنة

      يطحن ثمار البندق وحبوب الفول بسرعة من خلال المطحنة الفريدة التي تعمل بالضغط

      مرشح للحصول على عصير نقي

      مرشح للحصول على عصير نقي

      يمكنك إبعاد البذور عن عصائرك باستخدام هذا المرشح الفائق

      زر سحق الثلج

      زر سحق الثلج

      يمكنك سحق الثلج باستخدام هذا الزر سهل الدفع

      دورق مقاوم للكسر

      دورق مقاوم للكسر

      يمكنك تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق المقوى البلاستيكي

      شفرات مسننة تدوم طويلاً

      شفرات مسننة تدوم طويلاً

      اسحق المكونات واخفقها بشكل مثالي بفضل هذه الشفرات المتينة والبالغة الحدة للخلاط من Philips.

      شفرة قابلة للفك

      شفرة قابلة للفك

      نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من الدورق.

      5 سرعات + نبضة

      يمكنك الخفق بسرعات مختلفة وإلى درجات مختلفة من خلال مجموعة من الإعدادات

      تبلغ قوته 600 واط

      يخلط ويسحق ويفرم كافة المكونات بفضل هذا الموتور الذي يتسم بالكفاءة والذي تبلغ قوته 600 واط

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        المرشح
        نعم
        خلاط ومطحنة
        نعم
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة دورق الخلاط
        SAN
        مادة الغطاء
        PP
        سعة دورق الخلاط
        2 لتر
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم

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