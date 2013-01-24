مجموعة جديدة كل يوم
خلاط Philips هذا هو طريقك لتقديم مجموعة جديدة كل يوم. يمكنك الآن تحضير عصائرك الخاصة الطازجة. كما يمكنك خلط الحساء المجهز بالمنزل، أو تحضير مشروبات الفاكهة المغذية. فبفضل قدرة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة ومرشح قطع الفاكهة والمطحنة، أصبحت إمكانات الخلاط بلا حدود. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مجموعة جديدة كل يوم
خلاط Philips هذا هو طريقك لتقديم مجموعة جديدة كل يوم. يمكنك الآن تحضير عصائرك الخاصة الطازجة. كما يمكنك خلط الحساء المجهز بالمنزل، أو تحضير مشروبات الفاكهة المغذية. فبفضل قدرة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة ومرشح قطع الفاكهة والمطحنة، أصبحت إمكانات الخلاط بلا حدود. إكتشف كلّ المميزات
مجموعة جديدة كل يوم
خلاط Philips هذا هو طريقك لتقديم مجموعة جديدة كل يوم. يمكنك الآن تحضير عصائرك الخاصة الطازجة. كما يمكنك خلط الحساء المجهز بالمنزل، أو تحضير مشروبات الفاكهة المغذية. فبفضل قدرة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة ومرشح قطع الفاكهة والمطحنة، أصبحت إمكانات الخلاط بلا حدود. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مجموعة جديدة كل يوم
خلاط Philips هذا هو طريقك لتقديم مجموعة جديدة كل يوم. يمكنك الآن تحضير عصائرك الخاصة الطازجة. كما يمكنك خلط الحساء المجهز بالمنزل، أو تحضير مشروبات الفاكهة المغذية. فبفضل قدرة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة ومرشح قطع الفاكهة والمطحنة، أصبحت إمكانات الخلاط بلا حدود. إكتشف كلّ المميزات
يطحن ثمار البندق وحبوب الفول بسرعة من خلال المطحنة الفريدة التي تعمل بالضغط
يمكنك إبعاد البذور عن عصائرك باستخدام هذا المرشح الفائق
يمكنك سحق الثلج باستخدام هذا الزر سهل الدفع
يمكنك تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق المقوى البلاستيكي
اسحق المكونات واخفقها بشكل مثالي بفضل هذه الشفرات المتينة والبالغة الحدة للخلاط من Philips.
نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من الدورق.
يمكنك الخفق بسرعات مختلفة وإلى درجات مختلفة من خلال مجموعة من الإعدادات
يخلط ويسحق ويفرم كافة المكونات بفضل هذا الموتور الذي يتسم بالكفاءة والذي تبلغ قوته 600 واط
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