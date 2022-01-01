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3000 Series

خلاط

HR2191/20
التصنيف الإجمالي / 5
  • خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية* خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية* خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية*
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    3000 Series خلاط

    HR2191/20
    التصنيف الإجمالي / 5

    خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية*

    تصميم مخصص لتحسين عملية الخلط اليومية، مع قوة 600 واط وأداء الشفرات الذي تحتاج إليه لمعالجة كل المكونات وحتى لسحق الثلج. قوام سلس بأدنى مجهود ممكن وفي لمح البصر. إكتشف كلّ المميزات

    3000 Series خلاط

    خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية*

    تصميم مخصص لتحسين عملية الخلط اليومية، مع قوة 600 واط وأداء الشفرات الذي تحتاج إليه لمعالجة كل المكونات وحتى لسحق الثلج. قوام سلس بأدنى مجهود ممكن وفي لمح البصر. إكتشف كلّ المميزات

    خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية*

    تصميم مخصص لتحسين عملية الخلط اليومية، مع قوة 600 واط وأداء الشفرات الذي تحتاج إليه لمعالجة كل المكونات وحتى لسحق الثلج. قوام سلس بأدنى مجهود ممكن وفي لمح البصر. إكتشف كلّ المميزات

    3000 Series خلاط

    خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية*

    تصميم مخصص لتحسين عملية الخلط اليومية، مع قوة 600 واط وأداء الشفرات الذي تحتاج إليه لمعالجة كل المكونات وحتى لسحق الثلج. قوام سلس بأدنى مجهود ممكن وفي لمح البصر. إكتشف كلّ المميزات

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      خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية*

      نظام ProBlend الفريد

      • نظام ProBlend
      • سعة قصوى تبلغ لترَين
      • سعة فعالة تبلغ 1,25 لترًا
      • إعدادان للسرعة وزر نبضي
      • دورق بلاستيكي
      نظام ProBlend الفريد لضمان قوام سلس

      نظام ProBlend الفريد لضمان قوام سلس

      يجمع نظام ProBlend الفريد 3 تقنيات، وهو مصمم خصيصًا لضمان قوام سلس بدون كتل في 45 ثانية فقط*. يشغّل المحرك بقوة 600 واط مسار الخلط، لتوزيع كل المكونات بطريقة متساوية، فيما تتميّز الشفرة بتصميم مبتكر لزيادة مساحة القص إلى أقصى حد. أخيرًا وليس آخرًا، تم تصميم الدورق مع أضلع فريدة لتوجيه المكونات باستمرار نحو مسار الخلط.

      سحق الثلج وتحويله إلى قطع رفيعة في 45 ثانية فقط**

      سحق الثلج وتحويله إلى قطع رفيعة في 45 ثانية فقط**

      استخدم نظام ProBlend والإعداد النبضي لسحق مكعبات الثلج وتحويلها إلى قطع رفيعة في 45 ثانية فقط**. مثالي مشروباتك الباردة ومشروبات الفاكهة المفضّلة ورائع للحلويات الخاصة.

      سهل التنظيف ويمكن وضعه في الجلاية

      سهل التنظيف ويمكن وضعه في الجلاية

      يتميّز الدورق بغطاء قابل للفك، لتسهيل عملية التنظيف. يمكن وضع الخلاط والشفرات والغطاء في الجلاية.

      شفرات متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ

      شفرات متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ

      شفرات متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ لتبقى حادة وخالية من الصدأ أو البقع لمدة أطول.

      يمكنك الاختيار بين إعداد سرعة واحد + إعداد نبضي

      يمكنك تحضير مجموعة كبيرة من المشروبات وتجهيز المكونات بسرعة لوجباتك المفضّلة بفضل إعداد سرعة واحد وإعداد نبضي. يمكنك استخدامه لكل المكونات، ابتداءً من الأعشاب والتوابل والخضار، ووصولاً إلى طحن القهوة وحتى سحق الثلج لتحضير مشروب فاكهة بارد وشهي.

      دورق كبير بحجم مثالي لتلبية احتياجات عائلتك

      تحضير لغاية 5 مشروبات (بالاستناد إلى كوب بحجم 200 مل) بفضل السعة الفعالة التي تبلغ لتر واحد.***

      نزّل تطبيق NutriU لتحضير وجبات عائلتك الصحية والشهية والمفضّلة

      نزّل تطبيق NutriU واستكشفه مع أكثر من 200 فكرة حول كيفية تحضير مشروباتك وأطباقك ووجباتك الخفيفة المفضّلة بمساعدة الخلاط الجديد الذي تستخدمه. يجب أن يكون الطهو الصحي بسيطًا ويحث أفراد عائلتك على طلب المزيد. لذلك، يقدّم تطبيق NutriU مجموعة متنوعة من الخيارات البديلة والصحية لأطباقك المفضّلة. ابتداءً من حلويات الشوكولاته الصحية ووصولاً إلى الوجبات الأساسية الغنية بالمكونات الغذائية، نبتكر وصفاتنا بطريقة صحية ولكن بدون المساومة على المذاق الشهي.

      مستشعر MTP لتفادي إحماء المحرك المفرط

      تم تصميم المستشعر الخاص لحماية المحرك من الحرارة (MTP) لتفادي إحماء المحرك المفرط والحماية من ظروف التيار الكهربائي الزائد أثناء الاستخدام.

      قاعدة شفط الهواء للتخلّص من الاهتزازات أثناء الاستخدام

      يتميّز الخلاط بقاعدة شفط الهواء لضمان استقرار الجهاز وعدم اهتزازه أثناء الاستخدام.

      ضمان لسنتين

      لراحة بال إضافية، يأتي الخلاط مزوّدًا بضمان لمدة سنتَين.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        الضمان
        ضمان عام لمدة سنتين
        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • بلد المنشأ

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        168‏x‏192‏x‏381 mm
        الطاقة
        600 W
        اللون
        أبيض
        المفرمة
        نعم
        صُنع في
        الصين
        طول سلك الطاقة
        0.85 m
        آمنة للاستخدام في الجلاية
        نعم
        ميزات المنتج
        • تقنية Problend مع شفرة نجمية رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ
        • المتانة: مستشعر لحماية المحرك من الحرارة
        • سهولة التنظيف: يمكن الاستخدام في الجلاية
        • حجم الدورق: سعة قصوى تبلغ لترَين
        • حجم الدورق: سعة فعالة تبلغ 1,25 لترًا
        • إعدادات السرعة: سرعتان وزر نبضي
        • سهولة التخزين: حل مضمّن لتخزين سلك الطاقة
        • تنظيف سهل: شفرة قابلة للفك
        • بدون ارتجاج: قاعدة لشفط الهواء
        • مادة الدورق: بلاستيك
        • الملحقات: المفرمة
        السعة الفعلية
        1.25 L
        السعة القصوى للدورق
        2 لتر
        واجهة المستخدم للسرعة
        مفتاح دوّار

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • اللمسات النهائية

        مادة الهيكل
        Plastic and stainless steel
        مادة الدورق
        Plastic
        مادة السكاكين
        Stainless steel

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          عنوان الشركة المصنّعة
          مخاطر المنتج
          • * تم الاختبار في وضع MAX على وصفات متنوعة
          • ** في حال استخدام كوب بسعة 200 مل

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