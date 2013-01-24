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Premium collection

جهاز تحضير الباستا والنودلز

HR2355/15
التصنيف الإجمالي / 5
  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
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    Premium collection جهاز تحضير الباستا والنودلز

    HR2355/15
    التصنيف الإجمالي / 5

    استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل

    لم يكن تحضير الباستا الطازجة والشهية يومًا بهذه السهولة. فبفضل قوة الطرد التي تبلغ 1600 رطلاً، يمكن للجهاز تحضير نصف رطل من الباستا أو النودلز بقوام مثالي في غضون 10 دقائق فقط، وهو حل أوتوماتيكي بالكامل! إكتشف كلّ المميزات

    Premium collection جهاز تحضير الباستا والنودلز

    استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل

    لم يكن تحضير الباستا الطازجة والشهية يومًا بهذه السهولة. فبفضل قوة الطرد التي تبلغ 1600 رطلاً، يمكن للجهاز تحضير نصف رطل من الباستا أو النودلز بقوام مثالي في غضون 10 دقائق فقط، وهو حل أوتوماتيكي بالكامل! إكتشف كلّ المميزات

    استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل

    لم يكن تحضير الباستا الطازجة والشهية يومًا بهذه السهولة. فبفضل قوة الطرد التي تبلغ 1600 رطلاً، يمكن للجهاز تحضير نصف رطل من الباستا أو النودلز بقوام مثالي في غضون 10 دقائق فقط، وهو حل أوتوماتيكي بالكامل! إكتشف كلّ المميزات

    Premium collection جهاز تحضير الباستا والنودلز

    استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل

    لم يكن تحضير الباستا الطازجة والشهية يومًا بهذه السهولة. فبفضل قوة الطرد التي تبلغ 1600 رطلاً، يمكن للجهاز تحضير نصف رطل من الباستا أو النودلز بقوام مثالي في غضون 10 دقائق فقط، وهو حل أوتوماتيكي بالكامل! إكتشف كلّ المميزات

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      استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل

      حل تلقائي لتحضير أنواع مختلفة من الباستا

      • 500 جرام
      • 200 واط
      يحضّر نصف رطل من الباستا في غضون 10 دقائق فقط

      يحضّر نصف رطل من الباستا في غضون 10 دقائق فقط

      يمكن لجهاز تحضير الباستا من Philips هذا أن يعمل بقوة تبلغ 1600 رطلاً عند العجن أثناء الطرد، ما يمكّنك من تحضير الباستا بسرعة في غضون 10 دقائق فقط ويضمن لك أيضًا الحصول على باستا ذات قوام ونكهة مثاليَين، وذلك كله بفضل تصميمه المتطور وهيكله الصلب المصنوع من مواد متينة.

      عمليات خلط وعجن وطرد تلقائية

      عمليات خلط وعجن وطرد تلقائية

      بعد اختيار البرنامج والضغط على زر التشغيل، تقوم الآلة تلقائيًا بعمليات الخلط والعجن والطرد دفعة واحدة.

      أداة تنظيف مصممة خصيصًا للتنظيف السهل بضغطة واحدة

      أداة تنظيف مصممة خصيصًا للتنظيف السهل بضغطة واحدة

      تتوفر أداة تنظيف بتصميم خاص مطابق لتصميم القوالب (سباغيتي وفيتوتشيني) تجعل التنظيف عملية سهلة بضغطة واحدة.

      تصميم الدرج الذكي لتخزين القوالب

      تصميم الدرج الذكي لتخزين القوالب

      يتوفر درج تخزين في الجزء السفلي من جهاز تحضير الباستا والنودلز حيث يمكن تخزين القوالب وأدوات التنظيف بسهولة.

      إضافة مكونات مختلفة لتخصيص النكهة

      إضافة مكونات مختلفة لتخصيص النكهة

      يمكنك تحضير الباستا أو النودلز بأنواع ونكهات متنوعة باستخدام أنواع مختلفة من الدقيق وإضافة مكونات مختلفة كالبيض أو الأعشاب أو السبانخ وعصير الجزر.

      كتيّب وصفات مجاني يحتوي على أكثر من 20 طبقًا مختلفًا

      كتيّب وصفات مجاني يحتوي على أكثر من 20 طبقًا مختلفًا

      يتوفر مع الآلة كتيّب وصفات ملوّن يحتوي على قائمة مكونات لتحضير 24 نوعًا أو نكهة مختلفة من الباستا ووصفات لأكثر من 20 طبق باستا / نودلز.

      قوالب فريدة من نوعها لتحضير أنواع متنوعة من الباستا/النودلز

      قوالب فريدة من نوعها لتحضير أنواع متنوعة من الباستا/النودلز

      تتوفر مع الآلة 4 قوالب قياسية للسباغيتي والبيني والفيتوتشيني واللازانيا. وسيتم توفير المزيد من القوالب كملحقات إضافية لتحضير أنواع مختلفة من النودلز والباستا.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • أداة التنظيف
        • كوب لقياس السعة
        • كتيّب وصفات

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        200  واط
        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        التردد
        50  هرتز
        فولتية
        220-240  فولت

      • التصميم

        اللون
        ذهبي ساطع فاتح
        لون لوحة التحكم
        فضي

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        7.5  كلغ
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        الطول 405 x الوزن 305 x الارتفاع 340  ملليمترًا
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        الطول 343 x الوزن 215 x الارتفاع 300  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        8.9  كلغ

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • اللون الخارجي

        مادة الملحقات
        بلاستيك
        مادة المقبض
        طلاء متعدد رباعي فلورو الإيثيلين+ألومنيوم
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك

      • المواصفات العامّة

        عدد القوالب
        4
        برامج محددة مسبقًا
        2
        ميزات المنتج
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • عمود قابل للفك
        • شاشة عرض LED
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        • ضوء تشغيل الطاقة
        • وظيفة تعيين الطهو مسبقًا
        • إشارة الاستعداد
        • قفل الأمان

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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