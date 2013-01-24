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Daily Collection

عصارة الحمضيات

HR2737/70
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تحضير عصير طازج بسهولة تحضير عصير طازج بسهولة تحضير عصير طازج بسهولة
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    Daily Collection عصارة الحمضيات

    HR2737/70
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تحضير عصير طازج بسهولة

    باستخدام عصارة الحمضيات هذه، يمكنك إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. كما يمكن تخزين العصير بسهولة وغسل كل قطعها في غسالة الأطباق وذلك بفضل تصميمها الصغير الذي يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Daily Collection عصارة الحمضيات

    تحضير عصير طازج بسهولة

    باستخدام عصارة الحمضيات هذه، يمكنك إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. كما يمكن تخزين العصير بسهولة وغسل كل قطعها في غسالة الأطباق وذلك بفضل تصميمها الصغير الذي يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها. إكتشف كلّ المميزات

    تحضير عصير طازج بسهولة

    باستخدام عصارة الحمضيات هذه، يمكنك إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. كما يمكن تخزين العصير بسهولة وغسل كل قطعها في غسالة الأطباق وذلك بفضل تصميمها الصغير الذي يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Daily Collection عصارة الحمضيات

    تحضير عصير طازج بسهولة

    باستخدام عصارة الحمضيات هذه، يمكنك إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. كما يمكن تخزين العصير بسهولة وغسل كل قطعها في غسالة الأطباق وذلك بفضل تصميمها الصغير الذي يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها. إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير عصير طازج بسهولة

      عصارة حمضيات صغيرة وقابلة للغسل في غسالة الأطباق

      • 0.4 لتر
      • 25 واط
      • عكس تلقائي
      • مخزن لسلك الطاقة
      إبريق عصير سعة 400 ملل

      إبريق عصير سعة 400 ملل

      حافظ على العصير طازجًا لمدة أطول في إبريق العصير هذا.

      مخزن لسلك الطاقة

      مخزن لسلك الطاقة

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      تصميم صغير الحجم

      يمكن تخزين الجهاز بسهولة في أماكن ضيّقة وفي الخزائن الصغيرة بفضل التصميم الصغير الحجم الذي يتميز به.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات زرقاء
        مادة الغطاء
        بلاستيك PP
        مادة الإبريق
        بلاستيك PP

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم

      • المواصفات التقنية

        سعة الإبريق
        0.4  لتر
        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        25  واط
        فولتية
        220-240  فولت

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