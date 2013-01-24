خلط أنعم بنسبة 50%*
استمتع بمشروبات أنعم ونتائج خلط بالنكهة والقوام المطلوبَين بفضل تقنية ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد وقدرة 1400 واط ومستويات سرعة تصل إلى 35000 دورة في الدقيقة. مثبّت لقدرته على تشجيع المستخدمين على استهلاك كمية أكبر من الفاكهة والخضار في نظامهم الغذائي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خلط أنعم بنسبة 50%*
استمتع بمشروبات أنعم ونتائج خلط بالنكهة والقوام المطلوبَين بفضل تقنية ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد وقدرة 1400 واط ومستويات سرعة تصل إلى 35000 دورة في الدقيقة. مثبّت لقدرته على تشجيع المستخدمين على استهلاك كمية أكبر من الفاكهة والخضار في نظامهم الغذائي. إكتشف كلّ المميزات
خلط أنعم بنسبة 50%*
استمتع بمشروبات أنعم ونتائج خلط بالنكهة والقوام المطلوبَين بفضل تقنية ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد وقدرة 1400 واط ومستويات سرعة تصل إلى 35000 دورة في الدقيقة. مثبّت لقدرته على تشجيع المستخدمين على استهلاك كمية أكبر من الفاكهة والخضار في نظامهم الغذائي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خلط أنعم بنسبة 50%*
استمتع بمشروبات أنعم ونتائج خلط بالنكهة والقوام المطلوبَين بفضل تقنية ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد وقدرة 1400 واط ومستويات سرعة تصل إلى 35000 دورة في الدقيقة. مثبّت لقدرته على تشجيع المستخدمين على استهلاك كمية أكبر من الفاكهة والخضار في نظامهم الغذائي. إكتشف كلّ المميزات
خلط أنعم للفاكهة والخضار بفضل المحرك الذي يتمتّع بقوة 1400 واط.
لقد طوّرنا تقنية Problend 6 الثلاثية الأبعاد للحرص على خلط كل المكونات في المشروب بطريقة ناعمة جدًا، وذلك لتحرير العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة والخضار والمكسرات من بنية خلاياها وليتمكن بالتالي جسمك من امتصاصها بسهولة أكبر.
35000 دورة في الدقيقة للحصول على نتائج خلط ممتازة والاستمتاع بمشروبات صحية أكثر
يتميز الدورق الكبير سعة لترين بسعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات لخلط مشروبات الفاكهة اللذيذة ومشاركتها مع كل أفراد العائلة أو الاحتفاظ بها لوقت لاحق.
من الخلط اللطيف للفاكهة الناعمة، إلى دفقات قوة لخلط الفاكهة والخضار الأكثر قساوة. فالأمر يعود إليك مع خيارات السرعة المتنوعة التي يمكنك التحكم بها يدويًا.
برنامج معدّ مسبقًا لمشروبات الفاكهة لتسهيل تحضير مشروبات الفاكهة في المنزل.
يمكن وضع كل القطع القابلة للفك من خلاط Philips في الجلاية، باستثناء وحدة الشفرة التي يمكن غسلها بسهولة. ويمكن مسح القاعدة لتنظيفها إذا لزم الأمر.
لتنظيف شفرات الخلاط، ما عليك سوى إزالتها من دورق الخلاط وتشطيفها، إلا أنه لا يمكنك تنظيف الشفرات في الجلاية، وذلك للحفاظ على حدّتها.
يمكنك الاستمتاع بضمان عالمي لمدة سنتين على أجهزة الخلط، وهو ضمان جودة منتجاتنا وتشغيلها اللذين يدومان طويلاً.
بلد المنشأ
المواصفات العامّة
الخدمة
المواصفات التقنية
اللون الخارجي