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Daily Collection

محضرة الطعام

HR7625/70
التصنيف الإجمالي / 5
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    Daily Collection محضرة الطعام

    HR7625/70
    التصنيف الإجمالي / 5

    وفّر مساحة وجهد

    وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7625/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة. وهى مزودة بخفاقة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Daily Collection محضرة الطعام

    وفّر مساحة وجهد

    وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7625/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة. وهى مزودة بخفاقة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    وفّر مساحة وجهد

    وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7625/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة. وهى مزودة بخفاقة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Daily Collection محضرة الطعام

    وفّر مساحة وجهد

    وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7625/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة. وهى مزودة بخفاقة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل food-processor

      وفّر مساحة وجهد

      جهاز تحضير طعام ذو حجم صغير مع الخلاط

      • 500 واط
      • مدمج 2 في 1
      • وعاء سعة 2 لتر
      توضع الأكسسوارات كافة في الوعاء للتخزين الصغير

      توضع الأكسسوارات كافة في الوعاء للتخزين الصغير

      يسمح المخزن الصغير بتخزين كافة الملحقات داخل الوعاء لتوفير تخزين سهل ومحكم.

      سرعتان وسرعة متفاوتة

      سرعتان وسرعة متفاوتة

      نتمتع محضرة الطعام بإعدادين للسرعة للاستخدام مع المكونات الصلبة أو الناعمة، بالإضافة إلى وظيفة السرعات المتفاوتة لتقطيع الثوم أو سحق الثلج على سبيل المثال.

      محرك بقوة 500 واط لتحضير كميات كبيرة من الطعام والعجن الثقيل

      محرك بقوة 500 واط لتحضير كميات كبيرة من الطعام والعجن الثقيل

      بفضل محرك قوته 500 واط وإعدادي سرعة متفاوتة وزر نبضي، يمكنك اختيار السرعة المناسبة لتحقيق نتائج مثالية

      تأدية أكثر من 25 وظيفة بسهولة

      تأدية أكثر من 25 وظيفة بسهولة

      تأتي محضرة الطعام مع 7 ملحقات تؤدي أكثر من 25 وظيفة. والملحقات، التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان، عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجين الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، والعديد من الأقراص المعدنية للتقطيع والطحن بحجم متوسط، بالإضافة إلى خفاقة مضادة للكسر سعة 1.5 لتر لخفق مختلف أنواع المكونات وسحقها وخفقها. وقرص للتحويل إلى مستحلب لتحضير أطعمة مثل القشدة المخفوقة والمايونيز.

      تصميم عمودي يتطلب مساحة أقل بنسبة 35% في المطبخ

      يشغل التصميم العمودي الخاص مساحة أقل بنسبة 35% من محضرة الطعام المزودة بوعائين. وهذا من شأنه توفير مساحة لا بأس بها على طاولة المطبخ، مما يسمح باستخدام محضرة الطعام حتى في أصغر المطابخ.

      مع خفاقة

      تأتي محضرة الطعام مع 7 محلقات تؤدي 28 وظيفة، وهذه الملحقات هي: شفرة من فولاذ لا يصدأ للفرم والخفق والتفتيت والتقطيع واللف والسحق والخلط وأداة عجن (للعجن الشديد)، وأداة للتقطيع المتوسط للخضار والفاكهة، وأداة للتقطيع المتوسط للخضار والفاكهة والجبن، وقرص للتحويل إلى مستحلب والخفق والخفق السريع، وأداة لطحن البطاطا طحنًا خشنًا، وخفاقة للخفق والهرس وتشكيل الرغوة والطحن وصنع البوريه (الشديدة) والمجانسة والتسييل والطحن والخفق والتحريك.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        500 واط، الصين: 460  واط
        التردد
        50-60، الصين: 50  هرتز
        طول سلك الطاقة
        120  سم
        المحرّك
        عالمي، التداخل مع الراديو/التلفزيون مخمّد
        اللون (الألوان)
        أبيض لامع وأزرق سماوي
        سعة وعاء الطحين
        500  غ
        سعة وعاء العجين
        830  غ
        سعة حجم خفاقة المواد السائلة
        1  لتر
        سعة الوعاء للمواد الجافة
        2  لتر
        سعة حجم وعاء المواد السائلة
        1.2  لتر
        أمان
        • نظام قفل أمان لكشف الغطاء والوعاء
        • كابح ميكانيكي على حامل الأداة يتوقف ضمن ثانية ونصف الثانية
        السرعات
        2 + نبضة
        فولتية
        220-240 فولت، الصين: 220 فولت

      • مواصفات التصميم

        غطاء
        ABS
        المفتاح وحامل الأدوات
        ABS & POM
        وعاء وغطاء ودافع
        SAN & ABS
        قرص للتحويل إلى مستحلب
        ABS
        سكين معدني وقطع
        فولاذ لا يصدأ
        حامل للسكين
        PP و PET
        دورق وغطاء وكأس الخفاقة
        SAN, PP
        حامل سكين دورق الخفاقة
        نيلون 60
        سكين للخفاقة
        فولاذ لا يصدأ

      • الملحقات

        عدد القطع/الأقراص
        3
        قطعة للبرش
        للبرش المتوسط للخضار والفاكهة والجبن
        قطعة للتقطيع
        للتقطيع المتوسط للخضار والفاكهة
        قطعة للتحويل إلى حبيبات
        لتحويل البطاطا والجبن إلى حبيبات
        أداة عجن
        للعجن العادي والعجن الثقيل
        سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
        • فرم
        • خفق
        • خفق
        • تفتيت
        • تقطيع
        • لفّ
        • هرس
        • فرم
        • خلط
        • عجن
        قرص تحويل إلى مستحلب
        للخفق والخفق السريع والتحويل إلى مستحلب
        خلاط
        • خفاقة
        • مجانسة
        • تحريك
        • سحق
        • تشكيل رغوة
        • طحن
        • صنع البوريه
        • صنع بوريه شديدة
        • تسييل
        • طحن
        • خفق

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

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