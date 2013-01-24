حلاقة ناعمة وبشرة صحية
يتم توزيع بلسم الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN بواسطة رؤوس الحلاقة على البشرة مباشرةً، ما يضمن لها الترطيب أثناء عملية الحلاقة. ويحتوي البلسم على البابونج والفيتامينات لحماية بشرتك من التهيّج إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة ناعمة وبشرة صحية
يتم توزيع بلسم الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN بواسطة رؤوس الحلاقة على البشرة مباشرةً، ما يضمن لها الترطيب أثناء عملية الحلاقة. ويحتوي البلسم على البابونج والفيتامينات لحماية بشرتك من التهيّج إكتشف كلّ المميزات
حلاقة ناعمة وبشرة صحية
يتم توزيع بلسم الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN بواسطة رؤوس الحلاقة على البشرة مباشرةً، ما يضمن لها الترطيب أثناء عملية الحلاقة. ويحتوي البلسم على البابونج والفيتامينات لحماية بشرتك من التهيّج إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة ناعمة وبشرة صحية
يتم توزيع بلسم الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN بواسطة رؤوس الحلاقة على البشرة مباشرةً، ما يضمن لها الترطيب أثناء عملية الحلاقة. ويحتوي البلسم على البابونج والفيتامينات لحماية بشرتك من التهيّج إكتشف كلّ المميزات
يتم تفريغ ملطف الحلاقة المرطّب NIVEA FOR MEN مباشرةً على بشرتك
قم ببساطة بضخ ملطف الحلاقة NIVEA FOR MEN من علبة إعادة التعبئة مباشرةً في آلة الحلاقة Philips NIVEA FOR MEN.
يتعقّب نظام Flex Tracker تلقائياً الثنايا الموجودة على وجهك ويساعد على الحماية من إثارة البشرة.
تتوفر في رؤوس الحلاقة حلقات انزلاق فريدة تساعد آلة الحلاقة على التحرك بنعومة أكبر على وجهك.
استخدم آلة الحلاقة أثناء الاستحمام لتوفير الوقت وللحصول على الشعور بالانتعاش الذي توفره لك الحلاقة الرطبة.
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
التصميم
الملحقات
الطاقة