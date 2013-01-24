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سماعة Soundbar

HTL5160B/12
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  • وضوح صوت لا مثيل له من 3.1 قناة وضوح صوت لا مثيل له من 3.1 قناة وضوح صوت لا مثيل له من 3.1 قناة
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    سماعة Soundbar

    HTL5160B/12
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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    مراجعة كل مكبرات الصوت العمودية الأساسية

      وضوح صوت لا مثيل له من 3.1 قناة

      مع Google Cast وSpotify Connect

      • مضخم صوت لاسلكي بقناة 3.1
      • Google Cast وSpotify Connect
      • NFC وBluetooth
      • إدخال HDMI وإخراج HDMI ‏ARC (عدد 1)
      مكبر صوت بقناة مركزية مخصصة لتوفير وضوح صوتي فائق

      مكبر صوت بقناة مركزية مخصصة لتوفير وضوح صوتي فائق

      مكبر صوت بقناة مركزية مخصصة بشكل خاص لتثبيت توجيه الترددات الصوتية في وسط الشاشة. يوفر ذلك ضبط موضع الصوت ووضوحه بشكل محسن، ما يزيد مستوى الانغماس في الأفلام.

      مكبر صوت محيطي مع Dolby Digital وPro Logic II

      مكبر صوت محيطي مع Dolby Digital وPro Logic II

      يأتي المنتج مزودًا بجهاز فك تشفير مضمّن من Dolby Digital لإلغاء الحاجة إلى جهاز فك تشفير خارجي، من خلال معالجة قنوات معلومات الصوت الست كلها، لتوفير تجربة صوت محيطي وجو طبيعي للغاية وواقعية ديناميكية. أما تقنية Dolby Pro Logic II فتقدّم خمس قنوات لمعالجة الصوت المحيطي من أي مصدر استيريو.

      صوت محيطي افتراضي لمشاهدة الأفلام بلمسة من الواقعية

      صوت محيطي افتراضي لمشاهدة الأفلام بلمسة من الواقعية

      يتميز الصوت المحيط الناتج من صوت محيطي افتراضي من Philips بالثراء والتأثير ويصدر من نظام يضم أقل من خمس سماعات. تعمل الخوارزميات المكانية المتقدمة على التكرار الأصلي للخصائص الصوتية التي تتكون بشكل مثالي عند وجود خمس قنوات للصوت وقناة لمضخم الصوت. ويتم تحويل أي مصدر استيريو عالي الجودة إلى صوت واقعي محيط متعدد القنوات. لذا، لا توجد حاجة لشراء سماعات أو أسلاك أو حوامل سماعات إضافية للاستمتاع بصوت يملأ الغرفة.

      إقران عبر Bluetooth بلمسة واحدة في الهواتف الذكية التي تتيح استخدام الاتصال بالحقل القريب (NFC).

      إقران عبر Bluetooth بلمسة واحدة في الهواتف الذكية التي تتيح استخدام الاتصال بالحقل القريب (NFC).

      يمكنك إقران الأجهزة المزوّدة بـ Bluetooth®‎ بسهولة تامة باستخدام تقنية NFC (الاتصال بالحقل القريب) بلمسة واحدة. ما عليك سوى النقر بالهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الممكّن لاستخدام الاتصال بالحقل القريب (NFC) على منطقة NFC في منصة صوت بهدف تشغيل هذه الأخيرة وبدء الإقران عبر Bluetooth وتشغيل الموسيقى.

      EasyLink للتحكم بكافة أجهزة HDMI CEC عبر جهاز تحكم عن بُعد واحد

      EasyLink للتحكم بكافة أجهزة HDMI CEC عبر جهاز تحكم عن بُعد واحد

      يسمح لك EasyLink بالتحكم بأجهزة متعددة مثل مشغلات DVD ومشغلات Blu-ray ومكبر الصوت العمودي ونظام المسرح المنزلي وأجهزة التلفزيون، إلخ... بواسطة جهاز تحكم عن بُعد واحد. فهو يستخدم بروتوكول معايير الصناعة HDMI CEC لمشاركة الوظائف بين الأجهزة عبر كبل HDMI. يمكنك تشغيل كل المعدات المتصلة والممكّنة لاستخدام HDMI CEC بشكل متزامن وبكبسة زر. يمكن الآن الاستفادة من الوظائف مثل وضع الاستعداد والتشغيل بسهولة فائقة.

      لوحة تعمل باللمس للتشغيل السهل والتحكم بمستوى الصوت

      لوحة تعمل باللمس للتشغيل السهل والتحكم بمستوى الصوت

      عناصر تحكم سهل بواسطة لوحة تعمل باللمس للسماح لك بالتحكم بمستوى الصوت وبخيارات التشغيل الأخرى ببساطة عن طريق الضغط على عناصر التحكم الحساسة للمس والموجودة على اللوحة الأمامية.

      مكبر صوت ثنائي الاتجاه للحصول على أفضل وضوح ونطاق ديناميكي

      مكبر صوت ثنائي الاتجاه للحصول على أفضل وضوح ونطاق ديناميكي

      مكبر صوت ثنائي الاتجاه للحصول على أفضل وضوح وعلى نطاق ديناميكي مبهر

      يمكنك إرسال الموسيقى بسهولة من الهاتف إلى مكبر الصوت باستخدام Google Cast

      يمكنك إرسال الموسيقى بسهولة من الهاتف إلى مكبر الصوت باستخدام Google Cast

      استمتع بجودة عالية وتشغيل سلس على تطبيقات الموسيقى المفضلة لديك. يأتي مكبر الصوت العمودي هذا مع تطبيق Google Cast مدمجًا به بحيث يمكنك بث تطبيقاتك الموسيقية المفضلة من جهازك الشخصي إلى مكبر الصوت. يمكنك البث من iPhone®‎ أو iPad®‎ أو هاتف أو كمبيوتر لوحي يعمل بنظام التشغيل Android أو كمبيوتر محمول Mac®‎ وWindows®‎ أو Chromebook.

      التطبيق المرافق من Philips لإعداد الشبكة بسهولة

      التطبيق المرافق من Philips لإعداد الشبكة بسهولة

      استخدم تطبيق HCWeSet Manager من Philips لإعداد مكبرات الصوت الجديدة وتوصيلها بالشبكة اللاسلكية المنزلية وابدأ بالاستمتاع بالصوت العالي الجودة وبتجربة تشغيل سلس من تطبيقاتك المفضلة*. *يجب تثبيت التطبيق لإعداد الشبكة، بالإضافة إلى الخدمات واتفاقية الخصوصية لتتمكن من بث الموسيقى لاسلكيًا من تطبيقات الموسيقى. *لتشغيل الموسيقى من Spotify، ستحتاج إلى Spotify Premium لاستخدام Connect

      Spotify Connect للحصول على تجربة تطبيق أصلية بدون مجهود

      Spotify Connect للحصول على تجربة تطبيق أصلية بدون مجهود

      من خلال Spotify Connect، يمكنك استعراض الموسيقى واستكشافها وتشغيلها من أي غرفة في المنزل باستخدام جهازك الذكي كأداة تحكّم عن بعد. ومن خلال اتصال Spotify المباشر، يمكنك تشغيل الموسيقى مباشرةً من السحابة لتتمكن من استخدام جهازك الذكي لإجراء المكالمات أو مشاهدة الفيديوهات، أو يمكنك حتى إخراجه من النطاق بدون مقاطعة تشغيل الموسيقى. يوفر ذلك أيضًا طاقة البطارية بشكل أكبر، بحيث يتم استخدام أدنى مستوى من الطاقة للموسيقى. تتوفر كل ميزات Spotify الرائعة نفسها، بدءًا من القوائم المُعدّة مسبقًا وصولاً إلى معدلات التحليل العالية. كل ما تحتاجه لاكتشاف موسيقى جديدة والاستماع إليها بأفضل جودة.

      مضخم صوت لاسلكي لإضافة المزيد من الإثارة

      مضخم صوت لاسلكي لإضافة المزيد من الإثارة

      تصميم بارتفاع منخفض ليتناسب بشكل مثالي أمام التلفزيون

      تصميم بارتفاع منخفض ليتناسب بشكل مثالي أمام التلفزيون

      قم بتوصيل كبل HDMI واحد للحصول على صورة رائعة وجودة صوت عالية

      استمتع بتشغيل ثلاثي الأبعاد رائع وبصوت نقي جدًا 5.1 أو 7.1 بمجرد توصيل إخراج HDMI (عدد 1) الخاص بصوت المشغّل بالوصلة في جهاز استقبال الفيديو/الصوت غير الثلاثي الأبعاد.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        تحسين الصوت
        • الوضع الليلي
        • التحكم في الطنين الثلاثي والجهير
        • صوت محيطي افتراضي
        • مزامنة الصوت
        • فيلم
        • الموسيقى
        • الصوت
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        نظام الصوت
        • نظام Dolby الرقمي
        • نظام Dolby PRO-logic 2
        قوة إخراج السماعة
        40 واط (عدد 3)
        قوة إخراج مضخم الصوت
        200 واط
        إجمالي قوة جذر متوسط المربعات عند 10% إجمالي تشويش توافقي
        320  واط

      • مكبرات الصوت

        أنواع مكبرات الصوت
        مضمن مع الوحدة الرئيسية
        نوع مضخم الصوت
        مضخم صوت لاسلكي
        مشغّل مضخّم الصوت
        مضخّم صوت 1 x ‏8 بوصة
        نطاق تردد مضخّم الصوت
        45 - 200  هرتز
        مقاومة مضخم الصوت
        2  أوم
        المشغّلات لكل مكبر صوت عمودي
        • مضخم صوت بنطاق خاص بالسباقات (عدد 5)
        • تويترات (عدد 3)

      • إمكانية الاتصال

        توصيلات مضمنة
        • Bluetooth
        • الاتصال بالحقل القريب NFC
        iPod/iPhone
        • عبر منفذ إدخال صوت مقاس 3.5 ملم
        • من خلال تقنية bluetooth
        توصيلات خلفية
        • مدخل رقمي بصري
        • مخرج HDMI 1.4 (قناة إرجاع الصوت)
        • مدخل HDMI 1
        • Ethernet
        أفضل الاتصالات
        • منفذ إدخال صوت (3.5 ملم)
        • USB 2.0
        الخدمات عبر الإنترنت
        • Google Cast™‎
        • Spotify Connect

      • الراحة

        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • تعيين إدخال الصوت التلقائي
        • وضع الاستعداد بكبسة زر واحدة
        • جهاز تحكم عن بعد-العبور
        • وضع الاستعداد في النظام
        • قناة إرجاع الصوت

      • تشغيل الصوت

        تنسيق الضغط
        MP3

      • التصميم

        قابل للتركيب على الحائط
        نعم

      • الطاقة

        مصدر الطاقة للوحدة الرئيسية
        100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        الوحدة الأساسية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد عن طريق الشبكة: أقل من 6 واط، استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الملائم للبيئة: أقل من 0,5 واط
        تزويد الطاقة لمضخم الصوت
        100-240 فولت تقريبًا؛ 50-60 هرتز
        مضخّم الصوت
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد عن طريق الشبكة: أقل من 6 واط، استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الملائم للبيئة: أقل من 0,5 واط
        الطاقة المستهلكة من مضخم الصوت
        30  واط

      • الأبعاد

        الوحدة الرئيسية (العرض×الارتفاع×العمق)
        1100 x‏ 51 x‏ 69  ملليمترًا
        وزن الوحدة الرئيسية
        2.2  كلغ
        مضخم الصوت (العرض×الارتفاع×العمق)
        205 × 316 × 401  ملليمترًا
        العلبة (العرض × الارتفاع × العمق)
        475 × 355 × 373  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        12.2  كلغ
        وزن مضخم الصوت
        7  كلغ

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • دليل البدء السريع
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • وثيقة السلامة والإرشادات القانونية
        • ورقة العلامات التجارية
        • محوّل تيار متردد
        • سلك للطاقة (عدد 2)
        • بطاريتان AAA
        • براغي (عدد 6)
        • كبل صوت بصري
        • دليل المستخدم على قرص مضغوط

      • تطبيق الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي

        اسم التطبيق
        HCWeSet من Philips، تنزيل مجاني من متجر تطبيقات Apple وGoogle Play
        HC WeSet من Philips، تنزيل مجاني من متجر تطبيقات Apple وGoogle Play

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • دليل البدء السريع
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • وثيقة السلامة والإرشادات القانونية
      • ورقة العلامات التجارية
      • محوّل تيار متردد
      • سلك للطاقة (عدد 2)
      • بطاريتان AAA
      • براغي (عدد 6)
      • كبل صوت بصري
      • دليل المستخدم على قرص مضغوط

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          • يعتمد مدى توفر خدمة الموسيقى على البلد. يُرجى زيارة موقع خدمة الموسيقى على الإنترنت للحصول على التفاصيل.
          • يتطلب مكبر الصوت هذا استخدام حساب Spotify Premium.