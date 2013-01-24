حركة تنظيف أسنان مألوفة ورأس فرشاة يشبه فرشاة الأسنان اليدوية، لكن مع قوة تنظيف تتخطى 15000 تمريرة في الدقيقة
المساعدة على إزالة البلاك لأسنان ولثة صحية
يساعد تنظيف الأسنان مرتين يوميًا على تقليل مخاطر التسوّس
تساعد في تحسين صحة اللثة بشكل فعّال بواسطة عملية التنظيف الناعمة
لابتسامة مشرقة ولامعة
فرشاة الأسنان آمنة للاستخدام على كل الأسنان مهما كانت حالتها
يساعد المؤقت في ضمان الالتزام بوقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان
تمريرات أكثر في يوم واحد مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية في شهر واحد. أكثر من 15000 تمريرة فرشاة في الدقيقة
الأوضاع
العناصر المرفقة
التصميم واللون الخارجي
أداء التنظيف
سهولة الاستعمال
المواصفات التقنية
الخدمة