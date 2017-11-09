هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رأس Quad Stream فريد على شكل "X" يقسم التدفق إلى 4 رشقات من المياه، ما يسمح بتغطية مساحة أكبر بين الأسنان وعلى خط اللثة. احصل على تنظيف أسرع وأعمق بدون عناء خيط التنظيف.
دفقات لطيفة من المياه تحفزك على مواصلة التنظيف وتوجّهك من سن إلى آخر في وضع التنظيف العميق — لتنظّف بطريقة صحيحة كل مرة.
رأس قياسي ذو تدفق فريد يعزز الضغط لتنظيف البقع وإزالة بقايا الطعام عندما تحتاج إلى ذلك.
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