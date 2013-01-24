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Philips Sonicare HydroClean

رأس فرشاة الأسنان Sonicare بالحجم القياسي

HX6001
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
Sonicare
  • تنظيف دقيق تنظيف دقيق تنظيف دقيق
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    Philips Sonicare HydroClean رأس فرشاة الأسنان Sonicare بالحجم القياسي

    HX6001
    التصنيف الإجمالي / 5

    تنظيف دقيق

    يتميّز رأس الفرشاة Sonicare HX6001/05 من Philips بتصميم فريد يساعد على إزالة البلاك وبقايا الطعام العالقة بين الأسنان. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare HydroClean رأس فرشاة الأسنان Sonicare بالحجم القياسي

    تنظيف دقيق

    يتميّز رأس الفرشاة Sonicare HX6001/05 من Philips بتصميم فريد يساعد على إزالة البلاك وبقايا الطعام العالقة بين الأسنان. إكتشف كلّ المميزات

    تنظيف دقيق

    يتميّز رأس الفرشاة Sonicare HX6001/05 من Philips بتصميم فريد يساعد على إزالة البلاك وبقايا الطعام العالقة بين الأسنان. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare HydroClean رأس فرشاة الأسنان Sonicare بالحجم القياسي

    تنظيف دقيق

    يتميّز رأس الفرشاة Sonicare HX6001/05 من Philips بتصميم فريد يساعد على إزالة البلاك وبقايا الطعام العالقة بين الأسنان. إكتشف كلّ المميزات

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      رأس فرشاة مصمم للتثبيت

      سهولة في استبدال رأس الفرشاة وتنظيف المقبض

      تصميم رأس الفرشاة يعزز الحركة الصوتية

      تصميم رأس الفرشاة يعزز الحركة الصوتية

      يضمن التصميم المدروس والهندسة الدقيقة الحصول على تنظيف تام عندما تجتمع فراشي الاستبدال هذه من Philips Sonicare مع الحركة الصوتية وأوضاع التنظيف المرنة.

      تضمن شعيرات التذكير حصولك على تنظيف فعال

      تضمن شعيرات التذكير حصولك على تنظيف فعال

      تتيح لك شعيرات التذكير معرفة موعد تبديل رأس الفرشاة. فبعد ثلاثة أشهر من الاستخدام العادي، يظهر الإجهاد على الشعيرات وتصبح رؤوس الفرشاة أقل فعالية. لذا، يوصى باستبدال رؤوس الفرشاة كل 3 أشهر.

      يساعد Hydroguides على إزالة البلاك وبقايا الطعام

      يعمل HydroGuides مع تقنية الاهتزازات الصوتية الحائزة براءة اختراع التي نقدّمها لتوجيه معجون الاسنان والمياه بين الأسنان، ولمساعدتك بالتالي على تنظيف تلك المساحات الضيّقة. لا يعتبر بديلاً للتنظيف بالخيط إلا أنه يساعدك في التنظيف بين الأسنان بشكل أفضل.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فترة التشغيل
        للحصول على أفضل النتائج، يُوصى بتركيب رأس فرشاة جديد كل ثلاثة أشهر.
        استبدال
        يبهت لون شعيرات التذكير عند الحاجة إلى الاستبدال.

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد حزمة رأس الفرشاة
        21.6 ارتفاع × 7.0 عرض × 2.2 عمق  سم
        وزن حزمة رأس الفرشاة
        0.03  كلغ

      • العناصر المرفقة

        غطاء صحي للسفر
        1  قطعة

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