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Philips Sonicare e-Series

رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

HX7002/20
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
Sonicare
  • طاقة عالية. تنظيف عالي الجودة. طاقة عالية. تنظيف عالي الجودة. طاقة عالية. تنظيف عالي الجودة.
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    Philips Sonicare e-Series رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    HX7002/20
    التصنيف الإجمالي / 5

    طاقة عالية. تنظيف عالي الجودة.

    يوصى باستخدام Sonicare E-Series من Philips للأشخاص الذين يركّزون على إزالة البلاك بشكل فعال كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Sonicare e-Series رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    طاقة عالية. تنظيف عالي الجودة.

    يوصى باستخدام Sonicare E-Series من Philips للأشخاص الذين يركّزون على إزالة البلاك بشكل فعال كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    طاقة عالية. تنظيف عالي الجودة.

    يوصى باستخدام Sonicare E-Series من Philips للأشخاص الذين يركّزون على إزالة البلاك بشكل فعال كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Sonicare e-Series رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    طاقة عالية. تنظيف عالي الجودة.

    يوصى باستخدام Sonicare E-Series من Philips للأشخاص الذين يركّزون على إزالة البلاك بشكل فعال كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

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      طاقة عالية. تنظيف عالي الجودة.

      بداية منعشة للعناية بصحة الفم

      • 2 قمع وصمام
      • حجم قياسي
      • تركيب بالتدوير
      رأس الفرشاة الكلاسيكي لدينا

      رأس الفرشاة الكلاسيكي لدينا

      يتميّز رأس فرشاة Sonicare من Philips بشكل متعرّج ليتناسب بطريقة طبيعية مع شكل أسنانك، لعملية تنظيف دقيقة.

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

      تصميم نظام يمكن تركيبه بالتدوير لمنتجات Essence وElite وXtreme وAdvance

      تصميم نظام يمكن تركيبه بالتدوير لمنتجات Essence وElite وXtreme وAdvance

      يمكن تركيب رؤوس فراشي E-Series من Philips Sonicare على مقبض الفرشاة وفكّها لملاءمة محكمة ولعملية صيانة وتنظيف سهلة.

      جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

      جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

      على غرار كل رؤوس فراشي الأسنان Sonicare الأصلية من Philips، يعتبر استخدام رأس الفرشاة هذا آمنًا على الأسنان واللثة. فتم اختبار جودة كل رأس فرشاة لتوفير أداء استثنائي وفترة استخدام طويلة.

      شعيرات تذكير لضمان عملية التنظيف الأكثر فعالية

      شعيرات تذكير لضمان عملية التنظيف الأكثر فعالية

      قد لا يكون الأمر واضحًا من النظرة الأولى، ولكن رؤوس فراشي الأسنان تفقد صلابتها وجودتها بعد أشهر من الاستخدام العادي. لذلك، يتغيّر لون شعيرات التذكير الأزرق تدريجيًا إلى اللون الأبيض، ليعلمك بأنه حان وقت استبدال رأس الفرشاة. للحصول على نتائج مثالية، استبدل الرأس كل ثلاثة أشهر.

      المواصفات التقنية

      • العناصر المرفقة

        رؤوس الفرشاة
        2 e-Series بحجم قياسي

      • التوافق

        نظام رؤوس الفرشاة
        تركيب بالتدوير
        مناسب لهذه الطرازات
        Essence+‎

      • التصميم واللون الخارجي

        درجة صلابة الشعيرات
        متوسط
        اللون
        باللون الأبيض
        شعيرات التذكير
        يتغير لون الشعيرات الأزرق تدريجيًا
        الحجم
        قياسية

      • الجودة والأداء

        استبدال
        كل 3 أشهر
        تم اختبارها
        لأعلى مستوى من الاستخدام

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