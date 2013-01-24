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Philips Sonicare Elite

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX7351
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
  • وصول أفضل لتنظيف أفضل وصول أفضل لتنظيف أفضل وصول أفضل لتنظيف أفضل
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    Philips Sonicare Elite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX7351
    التصنيف الإجمالي / 5

    وصول أفضل لتنظيف أفضل

    فرشاة الأسنان الصوتية الوحيدة ذات زاوية التي توفر لك وصولاً أفضل لتنظيف أفضل. فحركة التنظيف الحيوية والفريدة لـ Sonicare تتغلغل بعمق إلى المناطق الواقعة ما بين الأسنان والمناطق التي يصعب الوصول إليها، مع تدليك اللثة لتوفير تجربة تنظيف أسنان لا مثيل لها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare Elite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    وصول أفضل لتنظيف أفضل

    فرشاة الأسنان الصوتية الوحيدة ذات زاوية التي توفر لك وصولاً أفضل لتنظيف أفضل. فحركة التنظيف الحيوية والفريدة لـ Sonicare تتغلغل بعمق إلى المناطق الواقعة ما بين الأسنان والمناطق التي يصعب الوصول إليها، مع تدليك اللثة لتوفير تجربة تنظيف أسنان لا مثيل لها.

    وصول أفضل لتنظيف أفضل

    فرشاة الأسنان الصوتية الوحيدة ذات زاوية التي توفر لك وصولاً أفضل لتنظيف أفضل. فحركة التنظيف الحيوية والفريدة لـ Sonicare تتغلغل بعمق إلى المناطق الواقعة ما بين الأسنان والمناطق التي يصعب الوصول إليها، مع تدليك اللثة لتوفير تجربة تنظيف أسنان لا مثيل لها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare Elite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    وصول أفضل لتنظيف أفضل

    فرشاة الأسنان الصوتية الوحيدة ذات زاوية التي توفر لك وصولاً أفضل لتنظيف أفضل. فحركة التنظيف الحيوية والفريدة لـ Sonicare تتغلغل بعمق إلى المناطق الواقعة ما بين الأسنان والمناطق التي يصعب الوصول إليها، مع تدليك اللثة لتوفير تجربة تنظيف أسنان لا مثيل لها.

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    مراجعة كل Elite

      وصول أفضل لتنظيف أفضل

      حركة تنظيف حيوية مبتكرة

      تصل بنعومة وفعالية إلى النواحي الواقعة بين الأسنان وعلى طول اللثّة.

      شعيرات محددة الخطوط

      شعيرات دائرية الأطراف فائقة النعومة لطيفة على الأسنان واللثة

      عنق فرشاة رفيع ذو زاوية

      يساعد على تنظيف النواحي التي يصعب الوصول إليها.

      أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي

      أثبتت الاختبارات أنها تخفف بشكل كبير بقع القهوة، والشاي والدخان مما يتيح لك الحصول على أسنان أكثر بياضاً بشكل طبيعي.

      أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

      استخدام فرشاة الأسنان Philips Sonicare الكهربائية آمن على: سنادات الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة سريعًا عند استخدامها على سنادات الأسنان)، وحالات ترميم الأسنان (الحشوات، والتيجان، والكسوات الخزفية) والجيوب المحيطة بالأسنان.

      تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط

      توفّر فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips تنظيفًا مثاليًا بين الأسنان وعلى طول خط اللثة للاستمتاع بلثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين فقط.

      تشجّع ميزة Smartimer على تنظيف الأسنان خلال دقيقتين

      مؤقت لمدة دقيقتين يضمن وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

      برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

      زيادة الطاقة بلطف بعد أول 12 استخدام، من أجل توفير الراحة لدى خوض تجربة Sonicare‎

      المواصفات التقنية

      • ميزات إضافية

        رأس فرشاة محدد الخطوط
        نعم
        Smartimer
        نعم
        البرنامج السهل للمبتدئين
        نعم
        Quadpacer
        نعم
        مقياس ممتاز لإعادة الشحن
        نعم
        مسكة صحية تضيق عند الطرف
        نعم
        رؤوس الفرشاة مضمّنة
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      • المواصفات التقنية

        السرعة
        31,000 حركة بالدقيقة
        وقت الشحن
        24  ساعة (ساعات)
        بطارية قابلة للشحن
        NiCd
        فولتية
        230 فولت، 50 هرتز (المملكة المتحدة 240 فولت، 50 هرتز)
        استهلاك الطاقة
        3  واط

      • الملحقات

        حامل رؤوس الفرشاة
        نعم

      • أداء التنظيف

        السرعة
        لغاية 31000 حركة فرشاة/الدقيقة

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