وصول أفضل لتنظيف أفضل
فرشاة الأسنان الصوتية الوحيدة ذات زاوية التي توفر لك وصولاً أفضل لتنظيف أفضل. فحركة التنظيف الحيوية والفريدة لـ Sonicare تتغلغل بعمق إلى المناطق الواقعة ما بين الأسنان والمناطق التي يصعب الوصول إليها، مع تدليك اللثة لتوفير تجربة تنظيف أسنان لا مثيل لها.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وصول أفضل لتنظيف أفضل
فرشاة الأسنان الصوتية الوحيدة ذات زاوية التي توفر لك وصولاً أفضل لتنظيف أفضل. فحركة التنظيف الحيوية والفريدة لـ Sonicare تتغلغل بعمق إلى المناطق الواقعة ما بين الأسنان والمناطق التي يصعب الوصول إليها، مع تدليك اللثة لتوفير تجربة تنظيف أسنان لا مثيل لها.
وصول أفضل لتنظيف أفضل
فرشاة الأسنان الصوتية الوحيدة ذات زاوية التي توفر لك وصولاً أفضل لتنظيف أفضل. فحركة التنظيف الحيوية والفريدة لـ Sonicare تتغلغل بعمق إلى المناطق الواقعة ما بين الأسنان والمناطق التي يصعب الوصول إليها، مع تدليك اللثة لتوفير تجربة تنظيف أسنان لا مثيل لها.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وصول أفضل لتنظيف أفضل
فرشاة الأسنان الصوتية الوحيدة ذات زاوية التي توفر لك وصولاً أفضل لتنظيف أفضل. فحركة التنظيف الحيوية والفريدة لـ Sonicare تتغلغل بعمق إلى المناطق الواقعة ما بين الأسنان والمناطق التي يصعب الوصول إليها، مع تدليك اللثة لتوفير تجربة تنظيف أسنان لا مثيل لها.
تصل بنعومة وفعالية إلى النواحي الواقعة بين الأسنان وعلى طول اللثّة.
شعيرات دائرية الأطراف فائقة النعومة لطيفة على الأسنان واللثة
يساعد على تنظيف النواحي التي يصعب الوصول إليها.
أثبتت الاختبارات أنها تخفف بشكل كبير بقع القهوة، والشاي والدخان مما يتيح لك الحصول على أسنان أكثر بياضاً بشكل طبيعي.
استخدام فرشاة الأسنان Philips Sonicare الكهربائية آمن على: سنادات الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة سريعًا عند استخدامها على سنادات الأسنان)، وحالات ترميم الأسنان (الحشوات، والتيجان، والكسوات الخزفية) والجيوب المحيطة بالأسنان.
توفّر فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips تنظيفًا مثاليًا بين الأسنان وعلى طول خط اللثة للاستمتاع بلثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين فقط.
مؤقت لمدة دقيقتين يضمن وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان
زيادة الطاقة بلطف بعد أول 12 استخدام، من أجل توفير الراحة لدى خوض تجربة Sonicare
ميزات إضافية
المواصفات التقنية
الملحقات
أداء التنظيف