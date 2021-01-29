رأس فرشاة واحدة لرعاية كاملة

لن تحتاج إلى أكثر من رأس الفرشاة المتكاملة A3 Premium للحصول على أسنان أنظف وأكثر بياضًا*** ولثّة صحية أكثر. يساهم رأس الفرشاة هذا في إزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 20 مرة، وتقليل البقع** بنسبة 100% ولثّة صحية أكثر لغاية 15 مرة في غضون أسبوعين فقط** إكتشف كلّ المميزات