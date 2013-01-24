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Philips Sonicare FlexCare Platinum

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX9112/12
Sonicare
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Sonicare
  • عملية تنظيف عميقة ولطيفة عملية تنظيف عميقة ولطيفة عملية تنظيف عميقة ولطيفة
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    Philips Sonicare FlexCare Platinum فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX9112/12
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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    مراجعة كل flexcare-platinum

      عملية تنظيف عميقة ولطيفة

      إزالة كمية أكبر من البلاك بـ 10 مرات ولثة صحية أكثر*

      • 3 أوضاع و3 مستويات من القوة
      • رأسان للفرشاة
      • مع مستشعر الضغط
      لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 10 مرات مع AdaptiveClean*

      لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 10 مرات مع AdaptiveClean*

      ثبّت رأس الفرشاة AdaptiveClean لاختبار أعمق عمليات التنظيف التي نقدمها. ستستمتع بمستوى ملامسة أكبر للسطح بـ 4 مرات** لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 10 مرات في المناطق التي يصعب الوصول إليها،* فضلاً عن عملية تنظيف عميقة بالفعل على طول خط اللثة وبين الأسنان.

      تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين فقط

      تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين فقط

      بفضل التنظيف المثالي من FlexCare، ستصبح لثتك صحية أكثر في غضون أسبوعَين. وستستمتع بابتسامة صحية جدًا مع إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 مرات مقارنة بالفرشاة اليدوية.

      الاختيار من بين 3 أوضاع و3 إعدادات قوة

      الاختيار من بين 3 أوضاع و3 إعدادات قوة

      عند استخدام فرشاة FlexCare Platinum Connected، ستختبر عملية تنظيف عميقة بالفعل. تسمح لك إعدادات القوة الثلاثة تعزيز عملية التنظيف، فيما تلبي الأوضاع الثلاثة احتياجاتك الخاصة: استخدم وضع التنظيف لعملية تنظيف فائق يوميًا، ووضع التبييض لإزالة البقع عن سطح الأسنان، ووضع التنظيف العميق لعملية تنظيف منعشة.

      يعالج وضع التنظيف العميق البقع التي تسبّب لك مشاكل

      يعالج وضع التنظيف العميق البقع التي تسبّب لك مشاكل

      يسمح لك وضع التنظيف العميق التركيز فعلاً على مناطق محددة مع إيلائها اهتمام إضافي. لقد جمعنا حركة رأس الفرشاة الفريدة مع وقت إضافي لتنظيف الأسنان يبلغ 3 دقائق بهدف الحصول على عملية تنظيف عميقة حقيقية.

      سيتم تنبيهك في حال كنت تضغط بشكل مفرط

      سيتم تنبيهك في حال كنت تضغط بشكل مفرط

      قد لا تلاحظ أنك تضغط بشكل مفرط على أسنانك عند تنظيفها، ولكن فرشاة FlexCare Platinum ستنتبه إلى هذا التفصيل. إذا كنت تضغط بشكل مفرط، فسيهتز المقبض برفق لتنبيهك. يهدف ذلك إلى تذكيرك بتخفيف الضغط والسماح لرأس الفرشاة بتنظيف الأسنان. يعتبر 7 من أصل 10 أشخاص أن هذه الميزة قد ساعدتهم على تنظيف أسنانهم بشكل أفضل.

      تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

      تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

      تعمد الاهتزازات الصوتية القوية إلى تحويل معجون الأسنان إلى فقاعات تحارب البلاك وتجعله يتغلغل بين أسنانك وعلى طول خط اللثة. في الوقت نفسه، ستتحرك الشعيرات التي يبلغ عددها 62000 على أسنانك بطريقة لطيفة وفعالة في آن. ستحصل بالتالي على نتيجة التنظيف لشهر كامل باستخدام الفرشاة اليدوية في غضون دقيقتَين فقط.

      يلتوي رأس الفرشاة AdaptiveClean على طول خط اللثة

      يلتوي رأس الفرشاة AdaptiveClean على طول خط اللثة

      ثبّت رأس الفرشاة AdaptiveClean للحصول على عملية تنظيف عميقة ولطيفة تجعل لثتك صحية أكثر لغاية مرتَين مقارنة بالفرشاة العادية. تنحني الجوانب المطاطية الناعمة على طول معالم الأسنان واللثة لامتصاص أي ضغط زائد. يسمح هذا الأمر للشعيرات بالوصول عميقًا بين الأسنان، للاستمتاع بعملية تنظيف عميقة وفعالة ومريحة.

      مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

      مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

      يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.

      عملية آمنة ولطيفة لتلبية احتياجات صحة الفم

      عملية آمنة ولطيفة لتلبية احتياجات صحة الفم

      مهما كانت احتياجاتك الخاصة، يمكنك التأكد من الحصول على تجربة آمنة لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة بفضل FlexCare Platinum. تتناسب تقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها للاستخدام مع جهاز تقويم الأسنان والحشوات والتلبيسات والكسوات الخزفية، كما يمكن استخدامها في العلاج اليومي لأمراض اللثة.

      بطارية تدوم طويلاً وحقيبة محمولة صغيرة

      بطارية تدوم طويلاً وحقيبة محمولة صغيرة

      تسمح لك الحقيبة المحمولة الصغيرة والمتميّزة التي نقدّمها بتخزين فرشاة الأسنان بطريقة نظيفة، بينما يسمح لك الشاحن المحمول والصغير بالحفاظ على مستوى الشحن الذي تريده أثناء التنقل. ستستمتع بأسبوعَين من الاستخدام العادي بعد عملية شحن كاملة واحدة. أصبح بإمكانك الآن الشعور بالانتعاش حتى أثناء التنقل.

      المواصفات التقنية

      • الأوضاع

        التنظيف
        من أجل تنظيف يومي استثنائي
        باللون الأبيض
        لإزالة البقع عن سطح الأسنان
        تنظيف عميق
        لتنظيف عميق ومنعش
        3 مستويات من القوة
        • منخفض
        • متوسط
        • مرتفع

      • العناصر المرفقة

        مقبض
        1 FlexCare Platinum
        رؤوس الفرشاة
        • 1 AdaptiveClean
        • 1 InterCare قياسي
        الشاحن
        1
        حقيبة سفر
        1

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        رمادي داكن

      • أداء التنظيف

        السرعة
        تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
        Performance
        لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 10 مرات*
        الفوائد الصحية
        تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط
        فوائد التبييض
        للمساعدة على إزالة البقع بشكل طبيعي
        موقت
        SmarTimer وQuadpacer
        مستشعر الضغط
        اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم

      • سهولة الاستعمال

        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        وقت تنظيف الأسنان
        ما يصل إلى 3 أسابيع**
        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الضوء إلى حالة البطارية
        مقبض
        تصميم مريح
        شاشة عرض
        شاشة مضيئة

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        ما يصل إلى 3 أسابيع**
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

      • الطاقة

        فولتية
        110-220 فولت

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

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            • فرشاة الأسنان اليدوية
            • * مقارنة برأس الفرشاة DiamondClean
            • ** بالاستناد إلى فترتَين من تنظيف الأسنان لمدة دقيقتَين يوميًا