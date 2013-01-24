الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Philips Sonicare Elite

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX9882
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
  • نظام عناية مخصص نظام عناية مخصص نظام عناية مخصص
    -{discount-value}

    Philips Sonicare Elite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX9882
    التصنيف الإجمالي / 5

    نظام عناية مخصص

    لا يوجد شخص مثل الآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظافة الفم. وبالتالي لماذا لا تستخدم فرشاة أسنان فعالة يمكنها أن تتكيّف مع مختلف احتياجاتك وتوفر لك النتائج الممتازة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare Elite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    نظام عناية مخصص

    لا يوجد شخص مثل الآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظافة الفم. وبالتالي لماذا لا تستخدم فرشاة أسنان فعالة يمكنها أن تتكيّف مع مختلف احتياجاتك وتوفر لك النتائج الممتازة.

    نظام عناية مخصص

    لا يوجد شخص مثل الآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظافة الفم. وبالتالي لماذا لا تستخدم فرشاة أسنان فعالة يمكنها أن تتكيّف مع مختلف احتياجاتك وتوفر لك النتائج الممتازة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare Elite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    نظام عناية مخصص

    لا يوجد شخص مثل الآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظافة الفم. وبالتالي لماذا لا تستخدم فرشاة أسنان فعالة يمكنها أن تتكيّف مع مختلف احتياجاتك وتوفر لك النتائج الممتازة.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Elite

      نظام عناية مخصص

      4 طرق للتنظيف المخصص بواسطة منتج واحد

      تنظّف الأسنان بشكل تام يوميًا، وتدلّك اللثة وتحفّزها

      مثالية لتنظيف الأسنان يوميًا بشكل تام، ورقيقة على المناطق الحساسة وتدلّك اللثة.

      برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

      زيادة الطاقة بلطف بعد أول 14 استخدام، من أجل توفير الراحة لدى خوض تجربة Sonicare.

      أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

      استخدام فرشاة الأسنان Philips Sonicare الكهربائية آمن على: سنادات الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة سريعًا عند استخدامها على سنادات الأسنان)، وحالات ترميم الأسنان (الحشوات، والتيجان، والكسوات الخزفية) والجيوب المحيطة بالأسنان.

      لثّة أكثر صحة

      أثبتت الاختبارات أنها تخفّف من التهابات اللثّة وتساعد على تقليص الجيوب المحيطة بالأسنان.

      المواصفات التقنية

      • ميزات إضافية

        Smartimer
        يوصي أطباء الأسنان بتخصيص دقيقتين لتنظيف الأسنان
        رأسا فرشاة محددا الخطوط بمقاسَين
        قياسي للتنظيف الكامل، صغير للدقة
        سرعتان
        اختر السرعة التي تجدها مريحة أكثر بالنسبة لك
        البرنامج السهل للمبتدئين
        زيادة الطاقة بلطف بعد 14 استعمالاً
        مؤقت Quadpacer قابل للبرمجة
        مؤقت يحدد فاصلاً زمنياً من 30 ثانية لتنظيف متوازن
        مقياس ممتاز لإعادة الشحن
        الخطوط الخضراء لشحنة البطارية، والصفراء لإعادة شحنها
        مسكة صحية تضيق عند الطرف
        مقبض مانع للانزلاق مصمّم لتحسين الاستخدام

      • المواصفات التقنية

        وقت الشحن
        ساعات  ساعة (ساعات)
        بطارية قابلة للشحن
        NiCd
        السرعة (القصوى)
        وصولاً إلى 31,000 حركة بالدقيقة
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        28 عملية تنظيف للأسنان
        فولتية
        220-240 فولت

      • الملحقات

        HX7001
        رأس فرشاة في حزمة واحدة Standard Elite
        HX7002
        رأس فرشاة في حزمة مزدوجة Standard Elite
        HX7011
        رأس فرشاة في حزمة واحدة Mini Elite
        HX7012
        رأس فرشاة في حزمة مزدوجة Mini Elite

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        ‎17.2 x 9.5 x 23.5  بوصة
        وزن العلبة من النوع F
        0.68  رطل
        وزن الصندوق A
        4.08  رطل
        أبعاد الصندوق A
        ‎35.1 x 29.7 x 24.1  بوصة
        عدد القطع في العلبة من النوع A
        6  قطعة

      • أداء التنظيف

        السرعة
        لغاية 31000 حركة فرشاة/الدقيقة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند