نظام عناية مخصص
لا يوجد شخص مثل الآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظافة الفم. وبالتالي لماذا لا تستخدم فرشاة أسنان فعالة يمكنها أن تتكيّف مع مختلف احتياجاتك وتوفر لك النتائج الممتازة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نظام عناية مخصص
لا يوجد شخص مثل الآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظافة الفم. وبالتالي لماذا لا تستخدم فرشاة أسنان فعالة يمكنها أن تتكيّف مع مختلف احتياجاتك وتوفر لك النتائج الممتازة.
نظام عناية مخصص
لا يوجد شخص مثل الآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظافة الفم. وبالتالي لماذا لا تستخدم فرشاة أسنان فعالة يمكنها أن تتكيّف مع مختلف احتياجاتك وتوفر لك النتائج الممتازة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نظام عناية مخصص
لا يوجد شخص مثل الآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظافة الفم. وبالتالي لماذا لا تستخدم فرشاة أسنان فعالة يمكنها أن تتكيّف مع مختلف احتياجاتك وتوفر لك النتائج الممتازة.
مثالية لتنظيف الأسنان يوميًا بشكل تام، ورقيقة على المناطق الحساسة وتدلّك اللثة.
زيادة الطاقة بلطف بعد أول 14 استخدام، من أجل توفير الراحة لدى خوض تجربة Sonicare.
استخدام فرشاة الأسنان Philips Sonicare الكهربائية آمن على: سنادات الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة سريعًا عند استخدامها على سنادات الأسنان)، وحالات ترميم الأسنان (الحشوات، والتيجان، والكسوات الخزفية) والجيوب المحيطة بالأسنان.
أثبتت الاختبارات أنها تخفّف من التهابات اللثّة وتساعد على تقليص الجيوب المحيطة بالأسنان.
ميزات إضافية
المواصفات التقنية
الملحقات
الوزن والأبعاد
أداء التنظيف