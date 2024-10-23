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  • آلات الحلاقة المحمولة آلات الحلاقة المحمولة آلات الحلاقة المحمولة
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    Portable shaver آلة حلاقة محمولة

    PQ888/06

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    آلات الحلاقة المحمولة

    السلسلة الجديدة من آلات الحلاقة من Philips من تصميم أوروبي، تجمع بين عناصر الإبريق الجميل الشكل، مع ملمس لامع باللونين الأسود والفضي لإضفاء لمسة من الفخامة، وهي بحجم راحة اليد وخفيفة الوزن وقابلة للحمل

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    Portable shaver آلة حلاقة محمولة

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    آلات الحلاقة المحمولة

    • نظام القص المريح
    • فولاذ مستورد عالي الجودة
    • Floe 3D
    • رطب وجاف
    60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لمدة ساعة واحدة

    60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لمدة ساعة واحدة

    حلاقة لاسلكية لمدة تصل إلى 60 دقيقة بعد شحن لمدة ساعة واحدة. تعمل آلة الحلاقة هذه في الوضع اللاسلكي فقط.

    رؤوس تتحرك في 3 اتجاهات تتكيف مع منحنيات وجهك ورقبتك

    رؤوس تتحرك في 3 اتجاهات تتكيف مع منحنيات وجهك ورقبتك

    تتحرك رؤوس آلة الحلاقة في 3 اتجاهات مختلفة، بحيث تتبع منحنيات وجهك لحلاقة نظيفة، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    شفرات مقاومة للتآكل بتقنية الشحذ التلقائي

    شفرات مقاومة للتآكل بتقنية الشحذ التلقائي

    أكثر من 37800 حركة في الدقيقة، غطاء مبتكر على شكل منحني مزدوج، حافة مدورة تضمن انزلاقًا سلسًا، فتحات غطاء منحنية تلتقط الشعر بشكل فعال وتدفع الجلد بعيدًا عن وضع القطع، وتحمي البشرة أثناء الحلاقة

    نظام قص بفتحات منحنية لالتقاط الشعر بشكل أفضل

    يوفر نظام الشفرة الفريد مع الفتحات المنحنية التقاطًا أفضل للشعر ويضمن نتائج نظيفة في عدد أقل من التمريرات.

    مقبض مريح لسهولة الاستخدام

    أمسك آلة الحلاقة بثقة بفضل التصميم المريح الذي يساعدك على إحكام قبضتك أثناء الحلاقة.

    مقاومة للماء بتصنيف IPX7 من أجل تنظيف سهل

    مع آلة الحلاقة المقاومة للماء IPX7، تُصبح عملية التنظيف تحت الصنبور سهلة. يعني تصنيف IPX7 أنه يمكن غمر آلة الحلاقة في متر واحد من الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة ساعة

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      • نظام ComfortCut*
      • تقنية تتبع المنحنيات

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      العملية
      استخدام لاسلكي

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