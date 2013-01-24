مقص للشعر فائق السهولة

تمنحك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه إمكانية ابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد إعداد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك المشط المخصص لاتباع المنحنيات الحصول على قصة شعر متوازية وناعمة.