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أداة قص الشعر للاستخدام الذاتي

QC5170/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • اعمد إلى قص شعرك بنفسك اعمد إلى قص شعرك بنفسك اعمد إلى قص شعرك بنفسك
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    أداة قص الشعر للاستخدام الذاتي

    QC5170/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    اعمد إلى قص شعرك بنفسك

    نقدم لك أول آلة قص شعر على الإطلاق تم تصميمها لقص الشعر بنفسك بفضل الرأس الذي يدور 180 درجة والتصميم المتلائم مع شكل الرأس، ما يمكّنك من الوصول بسهولة إلى أصعب المناطق. لم يكن قص الشعر يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    أداة قص الشعر للاستخدام الذاتي

    اعمد إلى قص شعرك بنفسك

    نقدم لك أول آلة قص شعر على الإطلاق تم تصميمها لقص الشعر بنفسك بفضل الرأس الذي يدور 180 درجة والتصميم المتلائم مع شكل الرأس، ما يمكّنك من الوصول بسهولة إلى أصعب المناطق. لم يكن قص الشعر يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    اعمد إلى قص شعرك بنفسك

    نقدم لك أول آلة قص شعر على الإطلاق تم تصميمها لقص الشعر بنفسك بفضل الرأس الذي يدور 180 درجة والتصميم المتلائم مع شكل الرأس، ما يمكّنك من الوصول بسهولة إلى أصعب المناطق. لم يكن قص الشعر يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    أداة قص الشعر للاستخدام الذاتي

    اعمد إلى قص شعرك بنفسك

    نقدم لك أول آلة قص شعر على الإطلاق تم تصميمها لقص الشعر بنفسك بفضل الرأس الذي يدور 180 درجة والتصميم المتلائم مع شكل الرأس، ما يمكّنك من الوصول بسهولة إلى أصعب المناطق. لم يكن قص الشعر يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

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      اعمد إلى قص شعرك بنفسك

      حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها

      • أداة قص دوّارة بمقدار 180 درجة
      مشط لتتبع تقاسيم الوجه لسرعة وراحة لا مثيل لهما

      مشط لتتبع تقاسيم الوجه لسرعة وراحة لا مثيل لهما

      يتكيف المشط المخصص لتتبع تقاسيم الوجه مع كل المنحنيات لضمان الحصول على نتائج سريعة ومريحة.

      إمكانية إمساك سهلة لتحكم كامل

      إمكانية إمساك سهلة لتحكم كامل

      تم تصميم المنتج لتسهيل إمكانية إمساكه، مما يوفر لك تحكمًا كاملًا وسهولة في الحمل

      بطارية قوية جدًا لقص كل أنواع الشعر بسهولة

      بطارية قوية جدًا لقص كل أنواع الشعر بسهولة

      توفر البطارية القوية جدًا أداءً ممتازًا لقص حتى أكثر أنواع الشعر سماكة

      رأس تشذيب للتفاصيل الدقيقة لرسم الخطوط والحفاظ عليها

      رأس تشذيب للتفاصيل الدقيقة لرسم الخطوط والحفاظ عليها

      احصل على التسريحة التي تريدها بدقة.

      شفرات من فولاذ لا يصدأ قابلة للشحذ ذاتياً لنتائج دقيقة

      شفرات من فولاذ لا يصدأ قابلة للشحذ ذاتياً لنتائج دقيقة

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي لضمان الحصول على نتائج دقيقة ومتساوية في كل مرة.

      10 إعدادات طول مؤمّنة لحدّ 21 ملم

      10 إعدادات طول مؤمّنة لحدّ 21 ملم

      اختر الطول المطلوب من مجموعة متنوعة من إعدادات الطول المتاحة وثبّته.

      رأس قص يدور بمقدار 180 درجة لأعلى مستوى من الوصول في كل المناطق

      رأس قص يدور بمقدار 180 درجة لأعلى مستوى من الوصول في كل المناطق

      يسمح لك الرأس الذي يدور بمقدار 180 درجة بالوصول براحة إلى الشعر الموجود حتى في الجزء الخلفي من الرأس للحصول على قصة مثالية ومتساوية

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عرض رأس التشذيب
        41  ملليمترًا
        عدد إعدادات الطول
        10
        مجموعة من إعدادات الطول
        لحد 21  ملليمترًا
        الدقة (حجم التدرجات)
        2 مم  ملليمترًا
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية الشحذ التلقائي
        نعم
        نوع المشط
        تتبع دقيق

      • سهولة الاستعمال

        لا تحتاج إلى صيانة - لا حاجة إلى تزييت
        نعم

      • نظام الطاقة

        نوع البطارية
        NiMH
        وقت الشحن
        8 ساعات
        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        الاستخدام
        سلكي/لاسلكي

      • التصميم

        اللون الخارجي
        هيكل من الكروم
        الشكل
        Ergo

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        نعم
        أداة تشذيب دقيقة
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • الشاحن
      • فرشاة التنظيف

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