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Beardtrimmer series 3000

أداة تشذيب اللحية

QT3310/13
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التصنيف الإجمالي / 5
  • أداء متسق مرة بعد مرة أداء متسق مرة بعد مرة أداء متسق مرة بعد مرة
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    Beardtrimmer series 3000 أداة تشذيب اللحية

    QT3310/13
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    أداء متسق مرة بعد مرة

    تم تصميم أداة تشذيب اللحية هذه لإمكانية شحنها بواسطة أي كبل بمنفذ USB صغير. فيتم شحنها بالكامل في غضون 8 ساعات لتشغيلها لمدة تصل إلى 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي، للاستمتاع بتجربة من دون عناء، تمامًا مثل الاستخدام الأول. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Beardtrimmer series 3000 أداة تشذيب اللحية

    أداء متسق مرة بعد مرة

    تم تصميم أداة تشذيب اللحية هذه لإمكانية شحنها بواسطة أي كبل بمنفذ USB صغير. فيتم شحنها بالكامل في غضون 8 ساعات لتشغيلها لمدة تصل إلى 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي، للاستمتاع بتجربة من دون عناء، تمامًا مثل الاستخدام الأول. إكتشف كلّ المميزات

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      أداء متسق مرة بعد مرة

      وقت تشغيل يصل إلى 30 دقيقة مع كبل USB

      • إعدادات طول بدقة تبلغ 1 مم
      • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • استخدام لاسلكي لـ 30 دقيقة/شحن 8 ساعات
      • شحن USB
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ لحدّة تدوم طويلاً

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ لحدّة تدوم طويلاً

      احصل على عملية تشذيب مثالية وتحمي بشرتك في الوقت نفسه، مرة بعد مرة. تأتي أداة التشذيب مزوّدة بشفرات مصنوعة من الفولاذ وتلامس بعضها بلطف، لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، وللحفاظ على حدة عالية وفعالة تمامًا مثل وقت شرائها للمرة الأولى.

      10 إعدادات طول يمكن تثبيتها، بدقة 1 مم

      10 إعدادات طول يمكن تثبيتها، بدقة 1 مم

      احصل على مظهر لحية خفيفة بطول 1 مم وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو على لحية كاملة بطول 10 مم، بدرجات دقة تبلغ 1 مم أو أزل المشط للحصول على عملية تشذيب مثالية بطول 0,5 مم.

      وقت تشغيل لمدة 30 دقيقة بعد شحن USB لـ 8 ساعات

      وقت تشغيل لمدة 30 دقيقة بعد شحن USB لـ 8 ساعات

      اشحن أداة التشذيب لمدة 8 ساعات باستخدام أي كبل بمنفذ USB صغير للحصول على 30 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي. يمكنك توصيل الكبل بالكمبيوتر المحمول أو استخدام محوّل.

      شفرات ناعمة على البشرة لإلغاء الحاجة إلى التشذيب

      شفرات ناعمة على البشرة لإلغاء الحاجة إلى التشذيب

      احصل على عملية تشذيب مثالية وتحمي بشرتك في الوقت نفسه، مرة بعد مرة. تضم الشفرات أيضًا رؤوسًا مستديرة وأمشاطًا للمساعدة في تفادي تهيّج البشرة.

      رأس قابل للفك لتنظيف سهل

      رأس قابل للفك لتنظيف سهل

      يمكنك فكّ الرأس وغسله بالمياه لتنظيفه بسهولة. جفّفه قبل إعادة وضعه على الجهاز.

      تصميم مريح لسهولة الاستخدام

      تصميم مريح لسهولة الاستخدام

      آلة سهلة الحمل والاستخدام ومصممة لمساعدتك على تشذيب الشعر في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم ولا تحتاج أبدًا إلى التزييت.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عرض رأس التشذيب
        32  ملليمترًا
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        الدقة (حجم التدرجات)
        1 مم
        مجموعة من إعدادات الطول
        من 1 إلى 10 مم
        أسنان مانعة للخدش
        لمزيد من الراحة

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد إعدادات الطول
        10 إعدادات طول مضمّنة

      • الملحقات

        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        المشط
        مشط شعيرات الوجه

      • الطاقة

        نوع البطارية
        NiMH
        وقت التشغيل
        30 دقيقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة 8 ساعات
        • شحن USB
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • سهولة الاستعمال

        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        شاشة عرض
        مؤشر الشحن
        تنظيف
        شفرات قابلة للغسل
        تشغيل
        استخدام بدون أسلاك

      • التصميم

        مقبض
        سهلة الحمل

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        لا حاجة إلى زيوت
        نعم

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