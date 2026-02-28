ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
R03G4F/40
مثالية لبطاريات الأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة
إن تقنية كلوريد الزنك مثالية للساعات وأجهزة الراديو والآلات الحاسبة وأجهزة التحكّم عن بُعد.
AAA
كلوريد الزنك
4 وحدات
تضمن تقنية كلوريد الزنك العالية الجودة فترة عمل بطارية طويلة عند الاستخدام مع الأجهزة التي تستهلك كميات منخفضة من الطاقة.
نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق.
تفقد جميع البطاريات طاقة أثناء عدم استخدامها. ونحن نضمن أن هذه البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من طاقتها الأولية على الأقل قبل بدء استخدامها.