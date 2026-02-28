ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
R20G2B/40
مثالية لبطاريات الأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة
إن تقنية كلوريد الزنك مثالية للساعات وأجهزة الراديو والآلات الحاسبة وأجهزة التحكّم عن بُعد.
D
كلوريد الزنك
وحدتان
تضمن تقنية كلوريد الزنك العالية الجودة فترة عمل بطارية طويلة عند الاستخدام مع الأجهزة التي تستهلك كميات منخفضة من الطاقة.
تفقد جميع البطاريات طاقة أثناء عدم استخدامها. ونحن نضمن أن هذه البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من طاقتها الأولية على الأقل قبل بدء استخدامها.
نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق.