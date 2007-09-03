الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

arcitec

آلة حلاقة كهربائية

RQ1090
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
    -{discount-value}

    arcitec آلة حلاقة كهربائية

    RQ1090
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    تجمع آلة الحلاقة الكهربائية arcitec RQ1090 من Philips بين إجراء Flex & Pivot ورؤوس الحلاقة Triple-track، للحصول على حلاقة دقيقة بطريقة مثالية حتى على الرقبة، وهي مخصصة للرجال الذين يريدون الحصول على الأفضل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    arcitec آلة حلاقة كهربائية

    أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    تجمع آلة الحلاقة الكهربائية arcitec RQ1090 من Philips بين إجراء Flex & Pivot ورؤوس الحلاقة Triple-track، للحصول على حلاقة دقيقة بطريقة مثالية حتى على الرقبة، وهي مخصصة للرجال الذين يريدون الحصول على الأفضل. إكتشف كلّ المميزات

    أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    تجمع آلة الحلاقة الكهربائية arcitec RQ1090 من Philips بين إجراء Flex & Pivot ورؤوس الحلاقة Triple-track، للحصول على حلاقة دقيقة بطريقة مثالية حتى على الرقبة، وهي مخصصة للرجال الذين يريدون الحصول على الأفضل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    arcitec آلة حلاقة كهربائية

    أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    تجمع آلة الحلاقة الكهربائية arcitec RQ1090 من Philips بين إجراء Flex & Pivot ورؤوس الحلاقة Triple-track، للحصول على حلاقة دقيقة بطريقة مثالية حتى على الرقبة، وهي مخصصة للرجال الذين يريدون الحصول على الأفضل. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات حلاقة المجموعة

      أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

      ناعمة كلياً، حتى على الرقبة

      • مع مؤشر لدقائق الحلاقة
      إمكانية الثني والاستدارة حول محورها تتكيف مع كل المنحنيات

      إمكانية الثني والاستدارة حول محورها تتكيف مع كل المنحنيات

      ثلاثة رؤوس مستقلة مرنة في وحدة حلاقة تدور على محورها مع مدى حركة كامل. يضمن هذا المزيج الفريد من نوعه ملامسة مثالية للبشرة عند المنحنيات لالتقاط حتى أصعب الشعرات على الرقبة.

      رؤوس حلاقة ثلاثية المسار مع مساحة حلاقة أكبر بـ50%

      رؤوس حلاقة ثلاثية المسار مع مساحة حلاقة أكبر بـ50%

      تقدم مسارات الحلاقة الثلاثة لرؤوس الحلاقة الثلاثية المسار مساحة حلاقة 50% أكبر من المساحة العادية ورؤوس حلاقة دوارة أحادية المسار.

      تقنية رفع وقص فعالة

      تقنية رفع وقص فعالة

      يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

      نظام قص دقيق

      نظام قص دقيق

      تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

      تشذيب دقيق بواسطة أنبوب

      تشذيب دقيق بواسطة أنبوب

      تقنية تشذيب بواسطة أنبوب مبتكرة لدقة رائعة وسهولة استدارة في شتى الاتجاهات. مثالية لتتبع خطوط الوجه وشذب الشاربين والسبلات الخدية.

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      يمكن غسل آلة الحلاقة مضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • رؤوس حلاقة ثلاثية المسار
        • نظام قص دقيق
        • تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        • إمكانية الثني والاستدارة حول محورها
        • وحدة حلاقة محورية
        إنشاء المظهر
        أداة تشذيب دقيقة ناعمة على البشرة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر الشحن
        • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
        • قِفل للسفر
        جاري الشحن
        • قابلة للشحن
        • شحن سريع
        جاري الشحن
        ساعة واحدة
        وقت الحلاقة
        21 يومًا
        تنظيف
        • قابلة للغسل
        • مؤشر التنظيف

      • التصميم

        المواد
        • غطاء خارجي من الفولاذ المقاوم للصدأ
        • لوحات جانبية من الألياف الكربونية
        اللون الخارجي
        • شاشة بطلاء انعكاسي
        • شاشة LED

      • الملحقات

        الحامل
        علبة حفظ الطاقة والشحن
        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.