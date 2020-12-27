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Shaver series 7000

آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

S7782/71
التصنيف الإجمالي / 5
  • حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة
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    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    S7782/71
    التصنيف الإجمالي / 5

    حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة

    تنزلق آلة Series 7000 من Philips بسلاسة على بشرتك، فيما تقصّ كل شعرة بدقة تامة، حتى على لحية نامية لـ 3 أيام. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، للاستشعار والتكيّف والتوجيه وفقًا للحركة الصحيحة، لضمان حماية أفضل للبشرة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة

    تنزلق آلة Series 7000 من Philips بسلاسة على بشرتك، فيما تقصّ كل شعرة بدقة تامة، حتى على لحية نامية لـ 3 أيام. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، للاستشعار والتكيّف والتوجيه وفقًا للحركة الصحيحة، لضمان حماية أفضل للبشرة. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة

    تنزلق آلة Series 7000 من Philips بسلاسة على بشرتك، فيما تقصّ كل شعرة بدقة تامة، حتى على لحية نامية لـ 3 أيام. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، للاستشعار والتكيّف والتوجيه وفقًا للحركة الصحيحة، لضمان حماية أفضل للبشرة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة

    تنزلق آلة Series 7000 من Philips بسلاسة على بشرتك، فيما تقصّ كل شعرة بدقة تامة، حتى على لحية نامية لـ 3 أيام. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، للاستشعار والتكيّف والتوجيه وفقًا للحركة الصحيحة، لضمان حماية أفضل للبشرة. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة

      مع تقنية SkinIQ

      • غلاف SkinGlide واقٍ
      • شفرات SteelPrecision
      • مستشعر التحكّم بالحركة
      • رؤوس ‎360-D‎ المرنة
      آلة حلاقة تقلل الاحتكاك للحد من التهيج

      آلة حلاقة تقلل الاحتكاك للحد من التهيج

      يفصل الغلاف الواقي ما بين رؤوس آلة الحلاقة والبشرة. يتألف الغلاف من 2000 حبيبة تقنية دقيقة في كل ميلليمتر مربع، ويقلل الاحتكاك على البشرة بنسبة 25%*، للحدّ من تهيّجها.

      أداء استثنائي في القص مع كل تمريرة

      أداء استثنائي في القص مع كل تمريرة

      تجري شفرات SteelPrecision الذاتية الشحذ، القوية والناعمة، البالغ عددها 45 في آلة الحلاقة من Philips هذه ما يصل إلى 90000 حركة قص في الدقيقة، لقص المزيد من الشعر في كل تمريرة** لتوفير نتيجة نهائية نظيفة ومريحة.

      توجيهك لاتباع تقنية حلاقة محسنة

      توجيهك لاتباع تقنية حلاقة محسنة

      تتبع آلة الحلاقة الكهربائية المزوّدة بتقنية استشعار الحركة طريقة الحلاقة التي تعتمدها وتوجّهك نحو تقنية أكثر فعالية. بعد ثلاث عمليات حلاقة فقط، بلغ معظم الرجال تقنية حلاقة أفضل مع تمريرات أقل***.

      أتقِن تقنيتك بفضل تطبيق GroomTribe من Philips

      أتقِن تقنيتك بفضل تطبيق GroomTribe من Philips

      أقرِن آلة الحلاقة الكهربائية من Philips بتطبيق GroomTribe واستعد لإتقان تقنيتك. ما عليك سوى تتبع تقدمك وتخصيص روتينك للحصول على حلاقة دقيقة ولطيفة في الوقت نفسه.

      آلة حلاقة قادرة على ترويض أي لحية

      آلة حلاقة قادرة على ترويض أي لحية

      تتميز آلة الحلاقة الكهربائية بمستشعر شعر وجه ذكي يقرأ كثافة الشعر 125 مرة في الثانية. وتتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.

      تتبع تقاسيم وجهك

      تتبع تقاسيم وجهك

      تتميز آلة الحلاقة الكهربائية من Philips هذه، المصممة لتتبع تقاسيم وجهك، برؤوس مرنة تمامًا تدور بمقدار 360 درجة لحلاقة دقيقة ومريحة.

      توجه الشعر في وضعية القص المثالية

      توجه الشعر في وضعية القص المثالية

      تم تحسين آلة الحلاقة الدقيقة بالشكل الجديد هذه بقنوات توجيه الشعر لتحقيق القص الأمثل وراحة بشرة.

      حجرة تنظيف فعالة للصيانة والتنظيف

      حجرة تنظيف فعالة للصيانة والتنظيف

      تُنظِّف حجرة التنظيف القوية، التي تفوق فعاليتها التنظيف بالمياه بمعدل 10 مرات****، آلة الحلاقة وتزيّتها في غضون دقيقة واحدة. ويساعد استخدامها في المحافظة على أداء آلة الحلاقة وتعزيز النظافة.

      اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

      اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

      آلة حلاقة رطبة ومنعشة تتكيّف مع تفضيلاتك. اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو استخدم الرغوة أو الجل المفضل لديك للحصول على حلاقة رطبة ومنعشة.

      قم بتسوية شواربك وسوالفك

      قم بتسوية شواربك وسوالفك

      حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب المنبثقة وأكمل مظهرك بسهولة.

      60 دقيقة من الحلاقة بعد عملية شحن لساعة واحدة

      60 دقيقة من الحلاقة بعد عملية شحن لساعة واحدة

      آلة حلاقة للاستخدام في المنزل أو أثناء التنقل. احصل على مدة حلاقة تبلغ 60 دقيقة بعد عملية شحن لساعة واحدة، أو قم بتوصيلها بمصدر طاقة للحصول على طاقة فورية ومستمرة. 

      يتم شحنها بالكامل في ساعة واحدة

      يتم شحنها بالكامل في ساعة واحدة

      اشحن آلة الحلاقة بالكامل خلال ساعة واحدة بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والموفرة لاستهلاك الطاقة. وفي حال كنت على عجلة، قم بتوصيل آلة الحلاقة لمدة 5 دقائق في مصدر الطاقة واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

      آلة الحلاقة الكهربائية الحاصلة على شهادة Eco Passport

      آلة الحلاقة الكهربائية الحاصلة على شهادة Eco Passport

      نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنشاء المنتجات. وبفضل شفرات الحلاقة التي يتم إنتاجها باستخدام طاقة كهربائية متجددة تمامًا بنسبة 100%، والأغلفة المصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، تأتي كل آلات الحلاقة مزوّدة بشهادة Eco passport.

      المواصفات التقنية

      • البرنامج

        تحديث البرنامج
        تقدّم Philips تحديثات البرنامج ذات الصلة لمدة سنتَين بعد تاريخ الشراء
        التطبيق
        • GroomTribe
        • يمكن التوصيل عبر Bluetooth®‎
        التوافق مع الهواتف الذكية
        أجهزة iPhone وAndroid™‎

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        شفرات SteelPrecision
        تتبع دقيق
        رؤوس ‎360-D‎ المرنة
        تقنية SkinIQ
        • غلاف SkinGlide واقٍ
        • مستشعر التحكّم بالحركة
        • مستشعر Power Adapt

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        الاستخدام الجافّ والرطب
        شاشة عرض
        • مؤشر التحكّم بالحركة
        • شاشة عرض LED
        • مؤشر شحن البطارية
        • قِفل للسفر
        تنظيف
        • فتح بلمسة واحدة
        • قابلة للغسل بالكامل

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        طاقة الاستعداد
        0.04  واط
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        9  واط
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مطاطي
        اللون (الألوان)
        أسود ليلي
        رؤوس حلاقة
        زاوية

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم
        رؤوس SH71 البديلة
        استبدلها كل سنتين بـ SH71

      • الملحقات

        أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
        نعم
        Quick Clean Pod
        • خرطوشة واحدة مضمّنة
        • نعم
        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        السفر والتخزين
        حقيبة سفر

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            • مقارنة بمادة غير مطلية
            • * تم الاختبار مقارنة بـ Series 3000 من Philips.
            • * * بالاستناد إلى مستخدمي Series S7000 من Philips وتطبيق GroomTribe في العام 2019.
            • * * * المقارنة من حيث أوساخ الحلاقة عند استخدام سائل التنظيف أو المياه في الخرطوشة

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