رأس فرشاة للبشرة العادية
يُعدّ رأس الفرشاة للبشرة العادية مثاليًا لأنواع البشرة العادية والدهنية والمختلطة. تتألف الفرشاة من 17000 شعيرة ناعمة مزوّدة بتقنية شعيرات فريدة لإزالة الشوائب وخلايا البشرة الميتة أكثر بـ 10 مرات من استخدام اليدين، كما أنها لطيفة على البشرة في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رأس فرشاة للبشرة العادية
يُعدّ رأس الفرشاة للبشرة العادية مثاليًا لأنواع البشرة العادية والدهنية والمختلطة. تتألف الفرشاة من 17000 شعيرة ناعمة مزوّدة بتقنية شعيرات فريدة لإزالة الشوائب وخلايا البشرة الميتة أكثر بـ 10 مرات من استخدام اليدين، كما أنها لطيفة على البشرة في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
رأس فرشاة للبشرة العادية
يُعدّ رأس الفرشاة للبشرة العادية مثاليًا لأنواع البشرة العادية والدهنية والمختلطة. تتألف الفرشاة من 17000 شعيرة ناعمة مزوّدة بتقنية شعيرات فريدة لإزالة الشوائب وخلايا البشرة الميتة أكثر بـ 10 مرات من استخدام اليدين، كما أنها لطيفة على البشرة في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رأس فرشاة للبشرة العادية
يُعدّ رأس الفرشاة للبشرة العادية مثاليًا لأنواع البشرة العادية والدهنية والمختلطة. تتألف الفرشاة من 17000 شعيرة ناعمة مزوّدة بتقنية شعيرات فريدة لإزالة الشوائب وخلايا البشرة الميتة أكثر بـ 10 مرات من استخدام اليدين، كما أنها لطيفة على البشرة في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
باستخدام VisaPure، يمكنك إزالة المزيد من بقايا مستحضرات التجميل وخلايا البشرة الميتة والباهتة عند التنظيف. فبفضل تأثير التنظيف العميق، تمتص البشرة منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك، مثل الكريمات والسيروم والخلاصات، بشكل أفضل.
تتميّز كل رؤوس فرشاة VisaPure التي نقدّمها بشعيرات مصنوعة من النايلون الدقيق، وهي مادة تم اختيارها بشكل خاص. يساعد ذلك في ضمان سهولة تنظيف رؤوس الفرشاة إلى حد كبير والحفاظ عليها بحالة جيدة.
تنظيف فعال أكثر بـ 10 مرات مقارنة مع التنظيف باستخدام اليدَين. تقوم عملية التنظيف بإزالة بقايا مستحضرات التجميل وخلايا الجلد الميتة والأوساخ التي قد تغلق المسام وتسبب ظهور الرؤوس السوداء. فضلاً عن ذلك، تزيد نسبة امتصاص العلاجات ذات الاستخدام الخارجي مثل الكريمات والسيروم.
تتمتّع كل فراشي VisaPure بتقنية شعيرات 5 في 1 فريدة. تم صقل كل شعيرة مرتين بحيث تضمن الأطراف الناعمة كالحرير انزلاقًا سلسًا. صمّمت شعيرات VisaPure لتكون طويلة جدًا من أجل توفير راحة مطلقة للبشرة. لضمان الفعالية، تم تصميم شعيرات VisaPure لتكون حوالي 3 مرات أصغر من مسام بشرتك، وتصل الفرشاة الكثيفة إلى عدد أكبر من المسام في جلسة علاج واحدة لمنح إحساس ناعم وفخم أثناء تنظيف الوجه. يتم انتقاء مواد الشعيرات خصيصًا لتكون مقاومة للماء.
قم بتركيب رأس الفرشاة أو فكه بسهولة. تتميّز رؤوس الفرشاة التي نقدّمها بأنها سهلة التركيب ومتوافقة مع كل طرازات Visapure.
للحصول على أفضل النتائج، استبدلي الفرشاة كل 3 أشهر. من السهل جدًا تبديل الفرشاة، فما عليك سوى سحبها من الجهاز.
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سهولة الاستعمال
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