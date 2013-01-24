رأس فرشاة التقشير لكل أنواع البشرة
يزيل رأس فرشاة التقشير خلايا البشرة الباهتة والميتة بلطف. ويوفّر المزيج الفريد بين الشعيرات الأقصر والأطول عملية تنظيف أعمق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رأس فرشاة التقشير لكل أنواع البشرة
يزيل رأس فرشاة التقشير خلايا البشرة الباهتة والميتة بلطف. ويوفّر المزيج الفريد بين الشعيرات الأقصر والأطول عملية تنظيف أعمق. إكتشف كلّ المميزات
رأس فرشاة التقشير لكل أنواع البشرة
يزيل رأس فرشاة التقشير خلايا البشرة الباهتة والميتة بلطف. ويوفّر المزيج الفريد بين الشعيرات الأقصر والأطول عملية تنظيف أعمق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رأس فرشاة التقشير لكل أنواع البشرة
يزيل رأس فرشاة التقشير خلايا البشرة الباهتة والميتة بلطف. ويوفّر المزيج الفريد بين الشعيرات الأقصر والأطول عملية تنظيف أعمق. إكتشف كلّ المميزات
باستخدام VisaPure، يمكنك إزالة المزيد من بقايا مستحضرات التجميل وخلايا البشرة الميتة والباهتة عند التنظيف. فبفضل تأثير التنظيف العميق، تمتص البشرة منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك، مثل الكريمات والسيروم والخلاصات، بشكل أفضل.
تتميّز كل رؤوس فرشاة VisaPure التي نقدّمها بشعيرات مصنوعة من النايلون الدقيق، وهي مادة تم اختيارها بشكل خاص. يساعد ذلك في ضمان سهولة تنظيف رؤوس الفرشاة إلى حد كبير والحفاظ عليها بحالة جيدة.
شعيرات مصمّمة بأسلوب مميز: تعمل الشعيرات القصيرة على تقشير البشرة بلطف في حين تزيل الشعيرات الطويلة خلايا البشرة الميتة.
تتمتّع كل فراشي VisaPure بتقنية شعيرات 5 في 1 فريدة. تم صقل كل شعيرة مرتين بحيث تضمن الأطراف الناعمة كالحرير انزلاقًا سلسًا. صمّمت شعيرات VisaPure لتكون طويلة جدًا من أجل توفير راحة مطلقة للبشرة. لضمان الفعالية، تم تصميم شعيرات VisaPure لتكون حوالي 3 مرات أصغر من مسام بشرتك، وتصل الفرشاة الكثيفة إلى عدد أكبر من المسام في جلسة علاج واحدة لمنح إحساس ناعم وفخم أثناء تنظيف الوجه. يتم انتقاء مواد الشعيرات خصيصًا لتكون مقاومة للماء.
قم بتركيب رأس الفرشاة أو فكه بسهولة. تتميّز رؤوس الفرشاة التي نقدّمها بأنها سهلة التركيب ومتوافقة مع كل طرازات Visapure.
للحصول على أفضل النتائج، استبدلي الفرشاة كل 6 أشهر. من السهل جدًا تبديل الفرشاة، فما عليك سوى سحبها من الجهاز.
التوافق
الفوائد
سهولة الاستعمال
الخدمة