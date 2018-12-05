تمتعي ببشرة مشدودة وشابة أكثر
أصبح بإمكانك تنشيط مظهر بشرتك الشاب والطبيعي والحفاظ عليه بفضل نظام الرفع بالهواء الثنائي الاتجاهات ونظام التقشير من VisaCare. فهو يدلّك البشرة، لتحفيز تدفق الدم، ويزيل خلايا البشرة الميتة في الوقت نفسه، مما يسمح بتجديد الخلايا الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمتعي ببشرة مشدودة وشابة أكثر
أصبح بإمكانك تنشيط مظهر بشرتك الشاب والطبيعي والحفاظ عليه بفضل نظام الرفع بالهواء الثنائي الاتجاهات ونظام التقشير من VisaCare. فهو يدلّك البشرة، لتحفيز تدفق الدم، ويزيل خلايا البشرة الميتة في الوقت نفسه، مما يسمح بتجديد الخلايا الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات
تمتعي ببشرة مشدودة وشابة أكثر
أصبح بإمكانك تنشيط مظهر بشرتك الشاب والطبيعي والحفاظ عليه بفضل نظام الرفع بالهواء الثنائي الاتجاهات ونظام التقشير من VisaCare. فهو يدلّك البشرة، لتحفيز تدفق الدم، ويزيل خلايا البشرة الميتة في الوقت نفسه، مما يسمح بتجديد الخلايا الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمتعي ببشرة مشدودة وشابة أكثر
أصبح بإمكانك تنشيط مظهر بشرتك الشاب والطبيعي والحفاظ عليه بفضل نظام الرفع بالهواء الثنائي الاتجاهات ونظام التقشير من VisaCare. فهو يدلّك البشرة، لتحفيز تدفق الدم، ويزيل خلايا البشرة الميتة في الوقت نفسه، مما يسمح بتجديد الخلايا الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات
أشارت 93% من النساء اللواتي تم اختبار الجهاز على بشرتهنّ إلى الشعور ببشرة أنعم على الفور، في حين وافقت 84% منهنّ على أن بشرتهنّ تبدو أكثر نضارة، بينما لاحظت 84% منهنّ أن بشرتهنّ تبدو صحية أكثر*.
يدلّك البشرة، لتحفيز تدفق الدم، ويزيل خلايا البشرة الميتة في الوقت نفسه، مما يسمح بتجديد الخلايا الطبيعية.
يحفّز التدليك بالشفط دوران الأوعية الدقيقة بشكل مكثّف، ويرفع البشرة ويمددها لتدليك أعمق طبقاتها، ليزداد بذلك تدفّق الدم، ما يدفع بالأكسجين والعناصر الغذائية إلى سطح البشرة ليجعلك تستمعين بمظهر متجدد. تم تصميم VisaCare لتوفير درجة التمديد المثالية بهدف تحفيز إنتاج الكولاجين والإلاستين لبشرة مشدودة أكثر في غضون 4-6 أسابيع.
يزيل رأس التقشير جزءًا من الطبقة القرنية (الطبقة العليا من البشرة) ويكثّف الطبقة الخارجية (الطبقة الثانية من البشرة)، ويكشف بالتالي البشرة الأنعم والأكثر نضارة. بالإضافة إلى ذلك، يزيل الخشونة والقشرة بطريقة فعالة أكثر وبتحكّم أكبر مقارنة بالمعالجة اليدوية. يتم تحفيز البشرة لتجديد الخلايا لبشرة مشدودة أكثر في غضون 4-6 أسابيع.
تم إثبات نعومة جهاز VisaCare سريريًا. يتضمّن الجهاز رأسين (للبشرة العادية والحساسة) يعالجان المستويات المختلفة لحساسية البشرة. إن خبراء العناية بالبشرة في Philips جاهزون دائمًا لخدمتك بهدف إرشادك للحصول على أفضل النتائج.
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يحفّز جهاز VisaCare من Philips للتسحيج الدقيق للجلد عملية تجديد سطح البشرة للحصول على بشرة مشدودة أكثر وأنعم ونضرة بطريقة ملحوظة.
يتميز جهاز VisaCare من Philips بتقنية التسحيج الدقيق للجلد المستخدمة بشكل شائع في صالونات التجميل الاحترافية. تعتمد شركة Philips هذه التقنية لضمان استخدام آمن في منزلك. تم تطوير VisaCare من Philips بالتعاون مع علماء خبراء وأطباء جلد.
تقنية صالونات التجميل، لاستخدام آمن في المنزل.
الفوائد
سهولة الاستعمال
المناطق المتاح استخدام الآلة فيها
العناصر المرفقة
الطاقة
الخدمة
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