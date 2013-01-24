حقيبة ظهر مصقولة ومريحة
مصممة لحمل المواد اللازمة لتغيير حفاض الطفل عندما تكونين في الخارج معه. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، وهي مزوّدة بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى أشرطة للكتف. سهلة الترتيب مع إمكانية وصول سريع إلى الخانات الأمامية والرئيسية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حقيبة ظهر مصقولة ومريحة
مصممة لحمل المواد اللازمة لتغيير حفاض الطفل عندما تكونين في الخارج معه. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، وهي مزوّدة بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى أشرطة للكتف. سهلة الترتيب مع إمكانية وصول سريع إلى الخانات الأمامية والرئيسية. إكتشف كلّ المميزات
حقيبة ظهر مصقولة ومريحة
مصممة لحمل المواد اللازمة لتغيير حفاض الطفل عندما تكونين في الخارج معه. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، وهي مزوّدة بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى أشرطة للكتف. سهلة الترتيب مع إمكانية وصول سريع إلى الخانات الأمامية والرئيسية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حقيبة ظهر مصقولة ومريحة
مصممة لحمل المواد اللازمة لتغيير حفاض الطفل عندما تكونين في الخارج معه. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، وهي مزوّدة بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى أشرطة للكتف. سهلة الترتيب مع إمكانية وصول سريع إلى الخانات الأمامية والرئيسية. إكتشف كلّ المميزات
جيب 3M Thinsulate™ للحفاظ على سخونة رضّاعتين من Avent تحتويان على مياه ساخنة ومغلية مسبقًا أو للحفاظ على برودة الحليب الصناعي المحضّر مسبقًا/حليب الأم لساعات متعددة.
مثالية للاستخدام في الرحلات النهارية مع طفلك أو فقط أثناء وجودك خارج المنزل.
تمتعي بوصول سريع وسهل إلى الخانات الأمامية والرئيسية.
قطعة قماش لتغيير حفاض الطفل كبيرة وقابلة للإزالة وكيس غسيل مزوّد برباط.
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