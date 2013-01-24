حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة
صُممت هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة والتي تنظف بالمسح وذات النوعية الممتازة للذهاب في جولة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديقة لساعات قليلة؛ كما تتميز باستيعابها طعام الطفل ومستلزمات تغيير حفاضه وتأتي مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة
صُممت هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة والتي تنظف بالمسح وذات النوعية الممتازة للذهاب في جولة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديقة لساعات قليلة؛ كما تتميز باستيعابها طعام الطفل ومستلزمات تغيير حفاضه وتأتي مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات
حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة
صُممت هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة والتي تنظف بالمسح وذات النوعية الممتازة للذهاب في جولة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديقة لساعات قليلة؛ كما تتميز باستيعابها طعام الطفل ومستلزمات تغيير حفاضه وتأتي مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة
صُممت هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة والتي تنظف بالمسح وذات النوعية الممتازة للذهاب في جولة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديقة لساعات قليلة؛ كما تتميز باستيعابها طعام الطفل ومستلزمات تغيير حفاضه وتأتي مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية. إكتشف كلّ المميزات
جيب 3M Thinsulate™ للحفاظ على سخونة رضّاعتين من Avent تحتويان على مياه ساخنة ومغلية مسبقًا أو للحفاظ على برودة الحليب الصناعي المحضّر مسبقًا/حليب الأم لساعات متعددة.
ألياف دقيقة خفيفة الوزن وسهلة التنظيف.
تتمتع حقيبة Urban من Philips Avent بشريط كتف عريض قابل للتعديل لتوفير المزيد من الراحة أثناء حملها
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