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Philips Avent

طقم البداية الخاص بحديثي الولادة

SCD234/07
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • لإطعام صحي ونشط لإطعام صحي ونشط لإطعام صحي ونشط
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    Philips Avent طقم البداية الخاص بحديثي الولادة

    SCD234/07
    التصنيف الإجمالي / 5

    لإطعام صحي ونشط

    أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent، عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent طقم البداية الخاص بحديثي الولادة

    لإطعام صحي ونشط

    أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent، عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية.

    لإطعام صحي ونشط

    أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent، عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent طقم البداية الخاص بحديثي الولادة

    لإطعام صحي ونشط

    أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent، عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية.

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      لإطعام صحي ونشط

      مثبت علمياً أنها مخفّفة للمغص*

      مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

      مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

      أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين والذين يتم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية. (www.philips.com/Avent).

      صمام Airflex المضمّن

      صمام Airflex المضمّن

      تستخدم رضّاعة Avent Airflex صمام Airflex الذي يعمل مع حركة رضاعة الطفل الطبيعية.

      من السهل الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية

      من السهل الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية

      تقوم الحلمة ذات شكل الثدي العريضة بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة القنينة والرضاعة الطبيعية.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        قنينة رضاعة Airflex سعة 260 ملليلتر/ 9 بوصات
        2  قطعة
        قنينة رضاعة Airflex سعة 125 ملليلتر/ 4 بوصات
        2  قطعة
        حلمة تدفق بطيء فائقة الطراوة
        2  قطعة
        حلمة تدفق فائقة الطراوة لحديثي الولادة
        4  قطعة
        لهّايات لحديثي الولادة
        1  قطعة
        فرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • قنينة رضاعة طبيعية سعة 125 ملل
      • قنينة رضاعة طبيعية سعة 260 ملل
      • فرشاة لتنظيف الرضّاعة وحلمة الرضّاعة
      • حلمة تدفق فائقة النعومة لحديثي الولادة
      • حلمة تسمح بالتدفق البطيء، ناعمة جداً
      • لهّاية خاصة بالأطفال حديثي الولادة

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