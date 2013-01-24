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Philips Avent

بدايات طبيعية

SCD236/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • مواد الرضاعة والتعقيم الأساسية مواد الرضاعة والتعقيم الأساسية مواد الرضاعة والتعقيم الأساسية
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    Philips Avent بدايات طبيعية

    SCD236/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    مواد الرضاعة والتعقيم الأساسية

    تتضمّن معقّم بموجات المايكروويف ومضخة الثدي اليدوية ورضّاعات وضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة وأقراص منع التسرّب إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    تتضمّن معقّم بموجات المايكروويف ومضخة الثدي اليدوية ورضّاعات وضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة وأقراص منع التسرّب إكتشف كلّ المميزات

    مواد الرضاعة والتعقيم الأساسية

    تتضمّن معقّم بموجات المايكروويف ومضخة الثدي اليدوية ورضّاعات وضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة وأقراص منع التسرّب إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent بدايات طبيعية

    مواد الرضاعة والتعقيم الأساسية

    تتضمّن معقّم بموجات المايكروويف ومضخة الثدي اليدوية ورضّاعات وضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة وأقراص منع التسرّب إكتشف كلّ المميزات

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      مواد الرضاعة والتعقيم الأساسية

      مجموعة إطعام مريحة

      • كلاسيكية
      مزوّدة بأربع طبقات مدمجة فريدة من نوعها لتأمين أقصى قدر من الجفاف

      مزوّدة بأربع طبقات مدمجة فريدة من نوعها لتأمين أقصى قدر من الجفاف

      تصميم فريد مكوّن من أربع طبقات لأقصى حدًّ من الجفاف: 1.طبقة علوية ناعمة للغاية مع حلمة بادئة- تبقي الثدي جافاً في كل الأوقات 2. طبقة ذات قدرة امتصاص عالية، مزودة بوسادات لمزيد من الراحة 3. طبقة مركزية ذات قدرة امتصاص عالية- تمتص الرطوبة للحماية من أي انزعاج 4. طبقة خارجية تسمح بالتنفس - تساعد على تفادي تشقق الحلمات. شرائط لاصقة مانعة للانزلاق- تبقي الضمادة في مكانها.

      تساعد بلطف على تدفق الحليب بشكل سريع وطبيعي

      تساعد بلطف على تدفق الحليب بشكل سريع وطبيعي

      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      تعمل مع إيقاع إطعام الطفل الطبيعي

      أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين والذين يتم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية. (www.philips.com/Avent).

      مثبت سريرياً

      وفقًا لدراسة طبية، أُثبت أن ISIS فعّال في الضخ الكهربائي في المستشفى. لدى ISIS تصميم قيّم يقوم بتقليد رضاعة طفلك؛ فتكون النتيجة حليب أسرع وأكثر طبيعيّةً من أي مضخّة ثدي يدوية أخرى.

      سريع جداً وسهل الاستخدام

      يعقّم ستّ قناني في دقيقتين. ما عليك إلاّ إضافة الماء وقم بالتحميل والوضع في الميكروويف. دقيقتين على درجة 1100-1850 واط وأربع دقائق على درجة 850-1000 واط وستّ دقائق على درجة 500-800 واط.

      ناعمة مع شكل بسيط ومخطّط

      تتميز ضمادات الثدي من Philips Avent بشكل مخطط، يجعلها غير مريئة عند ارتداءها تحت الملابس.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        معقّم بموجات الميكروويف Express II
        1  قطعة
        شافطة حليب الأم اليدوية ISIS
        1  قطعة
        قنينة رضاعة Airflex سعة 260 ملليلتر/ 9 بوصات
        2  قطعة
        قنينة رضاعة Airflex سعة 125 ملليلتر/ 4 بوصات
        2  قطعة
        ضمادات ثدي للاستعمال مرة واحدة
        40  قطعة
        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        2  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

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