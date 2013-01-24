الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Philips Avent

مجموعة حلول الرضاعة بالرضّاعة

SCD249/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • كل ما تحتاجه للتعقيم ولقناني الرضاعة كل ما تحتاجه للتعقيم ولقناني الرضاعة كل ما تحتاجه للتعقيم ولقناني الرضاعة
    -{discount-value}

    Philips Avent مجموعة حلول الرضاعة بالرضّاعة

    SCD249/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    كل ما تحتاجه للتعقيم ولقناني الرضاعة

    تتضمّن معقّم بخاري كهربائي والجهاز الكهربائي لتسخين القناني و كيس حراري وقناني رضاعة وحاوية حليب البودرة والمزيد

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مجموعة حلول الرضاعة بالرضّاعة

    كل ما تحتاجه للتعقيم ولقناني الرضاعة

    تتضمّن معقّم بخاري كهربائي والجهاز الكهربائي لتسخين القناني و كيس حراري وقناني رضاعة وحاوية حليب البودرة والمزيد

    كل ما تحتاجه للتعقيم ولقناني الرضاعة

    تتضمّن معقّم بخاري كهربائي والجهاز الكهربائي لتسخين القناني و كيس حراري وقناني رضاعة وحاوية حليب البودرة والمزيد

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مجموعة حلول الرضاعة بالرضّاعة

    كل ما تحتاجه للتعقيم ولقناني الرضاعة

    تتضمّن معقّم بخاري كهربائي والجهاز الكهربائي لتسخين القناني و كيس حراري وقناني رضاعة وحاوية حليب البودرة والمزيد

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل unmapped

      كل ما تحتاجه للتعقيم ولقناني الرضاعة

      مجموعة إطعام مريحة

      مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

      مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

      أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين والذين يتم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية. (www.philips.com/Avent).

      يقوم بالتسخين الكامل والآمن

      يقوم بالتسخين الكامل والآمن

      يتم تسخين الطعام بالكامل من دون أطراف ساخنة. إن إيقاف التشغيل التلقائي يعني عدم وجود خطر حدوث فرط في الإحماء.

      سعة كبيرة

      سعة كبيرة

      يستوعب المنتج حتى ستّ رضّاعات Avent سعة 260 مل/ 9 بوصات أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent وملحقاتهما.

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة 6 ساعات

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة 6 ساعات

      تبقى المحتويات معقّمةً لحد ستّ ساعات في حال لم يتم فتح الغطاء.

      مصنوع من مادة السلفون المتعدد الإيثرات (PES)

      مصنوع من مادة السلفون المتعدد الإيثرات (PES)

      تعني BPA مادة بيسفينول أ. يستخدم هذا المنتج مادة السلفون المتعدد الإيثرات (PES)، وهي خالية من مادة BPA وبلون العسل الطبيعي.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي
        1  قطعة
        جهاز تسخين القناني الكهربائي
        1  قطعة
        كيس حراري
        1  قطعة
        رضّاعة عاديّة بسعة 4 أونصات
        7  قطعة
        رضّاعة عاديّة بسعة 9 أونصات
        7  قطعة
        حلمة تدفق متوسط وناعم
        6  قطعة
        حلمة تدفق متغير وناعم
        6  قطعة
        حلمة طرية تتيح التدفق السريع
        6  قطعة
        حاوية الحليب المجفف
        1  قطعة
        الكوب السحري (200 مل/ 7 بوصات)
        1  قطعة
        قمع طري
        2  قطعة
        مقابض سحرية
        2  قطعة
        كوب (180 ملليلتر/ 6 بوصات)
        1  قطعة
        لهّاية مصنوعة من السيليكون
        2  قطعة
        فرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند