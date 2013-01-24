ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى

توفر هذه التقنية الرقمية اتصالاً خاصًا وآمنًا، لتكوني الشخص الوحيد الذي يستمع إلى طفلك. فهي تختار تلقائيًا قناة غير مستخدمة وتبدّلها عندما تكتشف أن جهازًا آخر يستخدم القناة نفسها