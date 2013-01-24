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Philips Avent

جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

SCD833/05
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
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    Philips Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    SCD833/05
    التصنيف الإجمالي / 5

    قريبة دائماً من طفلك

    يسمح لك جهاز Avent SCD831 من Philips بالحفاظ على اتصال آمن وخاص بطفلك في كل الأوقات. يمكنك سماع طفلك بجودة صوت مثالية ورؤيته أيضًا بدقة واضحة جدًا (شاشة LCD بحجم 2,7 بوصات)، في الليل أو في النهار. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    قريبة دائماً من طفلك

    يسمح لك جهاز Avent SCD831 من Philips بالحفاظ على اتصال آمن وخاص بطفلك في كل الأوقات. يمكنك سماع طفلك بجودة صوت مثالية ورؤيته أيضًا بدقة واضحة جدًا (شاشة LCD بحجم 2,7 بوصات)، في الليل أو في النهار. إكتشف كلّ المميزات

    قريبة دائماً من طفلك

    يسمح لك جهاز Avent SCD831 من Philips بالحفاظ على اتصال آمن وخاص بطفلك في كل الأوقات. يمكنك سماع طفلك بجودة صوت مثالية ورؤيته أيضًا بدقة واضحة جدًا (شاشة LCD بحجم 2,7 بوصات)، في الليل أو في النهار. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    قريبة دائماً من طفلك

    يسمح لك جهاز Avent SCD831 من Philips بالحفاظ على اتصال آمن وخاص بطفلك في كل الأوقات. يمكنك سماع طفلك بجودة صوت مثالية ورؤيته أيضًا بدقة واضحة جدًا (شاشة LCD بحجم 2,7 بوصات)، في الليل أو في النهار. إكتشف كلّ المميزات

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      قريبة دائماً من طفلك

      خاص وآمن بفضل تقنية A-FHSS

      • خاص وآمن (A-FHSS)
      • شاشة ملونة بحجم 2,7 بوصات
      • تهويدات مهدئة ووظيفة التحدّث إلى الطفل
      اتصال آمن وخاص مع تقنية FHSS التكيفية

      اتصال آمن وخاص مع تقنية FHSS التكيفية

      إقران فريد بسماعة الهاتف لاتصال خاص وآمن بطفلك، مع تقنية FHSS التكيفية (الطيف المنتشر للقفز الترددي) الجديدة لأدنى مستوى من التداخل.

      شاشة عالية الدقة بحجم 2,7 بوصات مع رؤية ليلية واضحة جدًا

      شاشة عالية الدقة بحجم 2,7 بوصات مع رؤية ليلية واضحة جدًا

      يمكنك رؤية طفلك ليلاً نهاراً بواسطة الرؤية الليلية عبر الأشعة تحت الحمراء الواضحة جدًا والتي تعمل تلقائيًا في الظلام. استمتعي بمشاهدة طفلك أثناء نومه بفضل الشاشة الملونة العالية الدقة بحجم كبير يبلغ 2,7 بوصات.

      توفير استهلاك الطاقة في وضع eco مع مؤشر اتصال

      توفير استهلاك الطاقة في وضع eco مع مؤشر اتصال

      شغّلي وضع ECO للتقليل من استهلاك الطاقة في الأوقات الهادئة في غرفة الطفل بينما تبقين مطمئّنة بأنك على اتصال بطفلك عبر مؤشر الارتباط الفريد. يوقف وضع ECO تشغيل إرسال إشارات الصوت/الفيديو وتقوم الوحدات بالاتصال فقط عندما يُصدر الطفل صوتًا.

      نطاق تشغيل يصل إلى 330 متر*

      نطاق تشغيل يصل إلى 330 متر*

      يصل نطاق التشغيل في الداخل حتى 50 مترًا*. أما نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 300 متر*.

      وقت تشغيل ممتاز لمراقبة طيلة الليل

      وقت تشغيل ممتاز لمراقبة طيلة الليل

      تتيح وحدة الأهل الملائمة والقابلة لإعادة الشحن المراقبة بحرية تامة ومن دون أسلاك لغاية 10 ساعة قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.

      التحدّث إلى طفلك عن بُعد

      التحدّث إلى طفلك عن بُعد

      كل ما يحتاج إليه طفلك أحياناً هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بكبسة زر واحدة يمكنك التواصل مع طفلك أينما كنت في المنزل أو حوله.

      تهويدات مريحة لتهدئة طفلك

      تهويدات مريحة لتهدئة طفلك

      لا شيء أفضل من تهويدة رقيقة لتهدّئ من روع طفلك. من أي غرفة في المنزل، يمكنك تحديد إحدى النغمات الخمس المهدّئة مما يساعد طفلك على الاسترسال فوراً في النوم.

      اسمعي طفلك بصوت نقي

      اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. بات بإمكانك الآن مشاهدة طفلك وسماعه في أي وقت بصوت عالي الجودة وشديد الوضوح.

      اتصال مع تنبيهات LED

      اعرفي دائمًا عندما يكون جهاز المراقبة ضمن النطاق ومتصلاً. ستعلمك وحدة الأهل عندما يكون جهاز المراقبة خارج النطاق أو عند انخفاض مستوى الطاقة، مما يساعدك في التأكد من أنك على اتصال دائم بطفلك.

      اختيار مستوى الصوت الأفضل للبيئة المحيطة

      تمكّنك هذه الوظيفة من ضبط مستوى تحسّس الميكروفون في الوحدة الخاصة بالطفل. يحدد تحسّس الميكروفون مستوى الضوضاء الذي تلتقطه الوحدة الخاصة بالطفل؛ على سبيل المثال فقد تريدين أن تسمعي بكاء طفلك، ولكن قد لا تكوني مهتمة جدًا في الاستماع إلى مناغاته.

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        تحسس صوت قابل للتعديل
        نعم
        زاوية عرض قابلة للتعديل
        نعم
        متوافق مع الكمبيوتر اللوحي بنظام Andriod وIOS
        لا
        وضع الصوت فقط
        نعم
        رؤية ليلية تلقائية عبر الأشعة تحت الحمراء
        نعم
        وحدة خاصة بالطفل تعمل على الكهرباء والبطاريات
        تعمل على الكهرباء فقط
        وحدة خاصة بالطفل مزوّدة بوظيفة البطارية الاحتياطية
        لا
        وحدة خاصة بالأهل تعمل على الكهرباء والبطاريات
        نعم
        وقت تشغيل بطارية وحدة الأهل
        فائق يصل إلى 10 ساعات
        مشبك للتثبيت بالحزام
        نعم
        التحكم بدرجة السطوع
        نعم
        ضوء ليلي مريح
        لا
        تقنية الفيديو الرقمي
        نعم، FHSS التكيّفي
        تكبير/تصغير وتدوير رقمي
        لا
        توفير استهلاك الطاقة في وضع Eco
        وضع Eco مع مؤشر ارتباط
        محمول باليد وقابل لإعادة الشحن
        نعم، وحدة الأهل
        نطاق التشغيل في الداخل حتى
        50 مترًا
        نطاق التشغيل في الخارج حتى
        300 متر
        إشارة الاتصال والوجود ضمن النطاق
        نعم
        مستوى بطارية منخفض / تنبيه بفقدان الاتصال
        نعم
        تهويدات
        نعم، عدد 5
        نوع القائمة
        الرموز
        USB صغير للشحن
        نعم
        خاص وآمن
        نعم، FHSS التكيّفي
        وظيفة التحدّث إلى الطفل
        نعم
        أداة استشعار درجات الحرارة
        لا
        وضع الاهتزاز
        لا
        شاشة LCD للفيديو
        ملونة بحجم 2,7 بوصات
        شاشة تنشيط الصوت
        نعم، وضع الصوت

      • الراحة

        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        إشارة شحن البطارية
        نعم
        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        إشارة التشغيل
        نعم
        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        إعدادات التحسّس
        نعم
        قابل للتركيب على الحائط
        نعم

      • الطاقة

        وحدة تزويد بالطاقة
        100 - 240 فولت / 50 - 60 هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاق التردد
        2,4 جيجاهرتز

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          • يختلف نطاق التشغيل لجهاز مراقبة الطفل بحسب المحيط والعوامل التي تسبب التداخل.