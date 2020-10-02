لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء
هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء
هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة. إكتشف كلّ المميزات
لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء
هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء
هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة. إكتشف كلّ المميزات
فتحات تهوية كبيرة جدًا تعمل على تهوية بشرة طفلك بلطف، ما يحافظ على نعومتها وجفافها.
دائمًا ما تكون مجموعة ultra air على الموضة. تسمح لك تصاميمها المشرقة والملونة ولطفلك بقضاء وقت ممتع في تجربة أحدث التصاميم.
تم تصميم كل أجزاء لهّاية Ultra air بطريقة تجعلها تُشعر بالخفة والراحة، بما في ذلك الحلمة الناعمة.
لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون ذات الخطوط البارزة التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% منهن أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات Ultra Soft ولهّايات Ultra Air من Philips Avent.
اعتني بنمو فم طفلك باستخدام حلمة ثدي بتصميم متناسق يتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة.
يمكن استخدام حقيبة السفر Ultra air كجهاز تعقيم أيضًا، ومن ثمّ ليس عليكِ إلا إضافة القليل من الماء ووضعها في الميكروويف. وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.
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