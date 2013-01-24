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Philips Avent

حاويات عريضة مصممة مسبقاً

SCF137/05
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
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    Philips Avent حاويات عريضة مصممة مسبقاً

    SCF137/05
    التصنيف الإجمالي / 5

    شكل أعرض

    حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent حاويات عريضة مصممة مسبقاً

    شكل أعرض

    حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً. إكتشف كلّ المميزات

    شكل أعرض

    حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent حاويات عريضة مصممة مسبقاً

    شكل أعرض

    حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل unmapped

      شكل أعرض

      ملء وإطعام أسهل

      • 4o أونصةً x50
      نظام قابل للاستخدام مرة واحدة

      نظام قابل للاستخدام مرة واحدة

      حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً.

      نظام قابل للاستخدام مرة واحدة لتوفير الراحة

      نظام قابل للاستخدام مرة واحدة لتوفير الراحة

      تسمح لك حاويات Tempo بالاستمتاع بالراحة بفضل الحاوية المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً لكل وجبة.

      تنطوي الحاوية لتقليص كمية الهواء في بطن الطفل

      تنطوي الحاوية لتقليص كمية الهواء في بطن الطفل

      تنطوي حاويات Tempo أثناء إطعام الطفل لتقليص كمية الهواء في بطن الطفل.

      حاويات tempo صلبة ومقاومة للتسرب

      تتميز حاويات tempo القابلة للاستخدام مرة واحدة بالصلابة وبمقاومة للتسرب

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        حاوية مصممة مسبقاً، ومعقّمة مسبقاً سعة 125 ملل/ 4 أونصات
        50  قطعة

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

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