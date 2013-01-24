ليشرب بمفرده
تُعدّ مقابض التدريب ملائمة للرضّاعات والأكواب من Philips Avent وذلك لمساعدة الطفل في الشرب بمفرده في كل مرحلة. تتميز هذه المقابض بسهولة تركيبها وفكّها بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها. كما تتوفر باللونين الأخضر والبرتقالي.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ليشرب بمفرده
تُعدّ مقابض التدريب ملائمة للرضّاعات والأكواب من Philips Avent وذلك لمساعدة الطفل في الشرب بمفرده في كل مرحلة. تتميز هذه المقابض بسهولة تركيبها وفكّها بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها. كما تتوفر باللونين الأخضر والبرتقالي.
لليدين الصغيرتين لحملها بسهولة
يمكن استخدام الأكواب مع المقابض أو بدونها
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.
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