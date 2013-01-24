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Philips Avent

أقماع تتيح التدفق السريع

SCF148/52
Avent
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التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • قمع يتيح التدفق السريع قمع يتيح التدفق السريع قمع يتيح التدفق السريع
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    Philips Avent أقماع تتيح التدفق السريع

    SCF148/52
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    قمع يتيح التدفق السريع

    تم تصميم أقماع Philips Avent التي تتيح التدفق السريع بحيث تكون مقاومة للعضّ وبحيث تتيح تدفقًا أسرع للأطفال الأكبر سنًا. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة التنظيف ومنع للتسرب. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent أقماع تتيح التدفق السريع

    قمع يتيح التدفق السريع

    تم تصميم أقماع Philips Avent التي تتيح التدفق السريع بحيث تكون مقاومة للعضّ وبحيث تتيح تدفقًا أسرع للأطفال الأكبر سنًا. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة التنظيف ومنع للتسرب. إكتشف كلّ المميزات

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    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300

     

    يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):

    أنظر على العلبة
    أنظر داخل المنتج
    أنظر على المنتج
    أنظر على دليل الإستخدام

      قمع يتيح التدفق السريع

      فتحة مقاومة للانسكاب، يسهل الارتشاف منها

      • الأطفال من عمر 18 شهرًا وما فوق
      • باللون الأصفر
      • 2 قمع وصمام

      قمع يتيح التدفق السريع

      للأطفال الأكبر سناً

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      صمام مبتكر مانع للتسرب

      يسهل الارتشاف منه، سهل التنظيف

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        قمع يتيح التدفق السريع
        2  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بعمر 18 شهراً أو أكثر

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