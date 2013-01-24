خالية من BPA وملاءمة لفم الطفل
تتميّز حلمات Avent من Philips بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من Philips من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خالية من BPA وملاءمة لفم الطفل
تتميّز حلمات Avent من Philips بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من Philips من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات
خالية من BPA وملاءمة لفم الطفل
تتميّز حلمات Avent من Philips بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من Philips من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خالية من BPA وملاءمة لفم الطفل
تتميّز حلمات Avent من Philips بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من Philips من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات
حلمات مسطحة متناسقة على شكل دمعة من Philips Avent كي تناسب النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته حتى لو انقلبت الحلمة في فم الطفل فأصبحت معكوسة الوضع في الفم.
تتميز الحلمة المصنوعة من السيليكون من Philips Avent بأنها خالية من الطعم والرائحة وبالتالي من المرجح أن يتقبّلها طفلك بسهولة. فالسيليكون مادة ناعمة وشفافة كما أنها سهلة التنظيف ولا تصبح لزجة. تتميز الحلمة بمتانتها وفترة استهلاكها الطويلة وبقدرتها على الحفاظ على شكلها ولونها مع مرور الوقت.
لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية
لإزالة اللهّاية من Philips Avent بسهولة في أي وقت
بلد المنشأ
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مراحل النمو