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Philips Avent

لهّايات ليلية

SCF176/20
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA
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    Philips Avent لهّايات ليلية

    SCF176/20
    التصنيف الإجمالي / 5

    تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA

    تتميّز حلمات Avent من Philips بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من Philips من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent لهّايات ليلية

    تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA

    تتميّز حلمات Avent من Philips بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من Philips من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA

    تتميّز حلمات Avent من Philips بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من Philips من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent لهّايات ليلية

    تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA

    تتميّز حلمات Avent من Philips بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من Philips من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

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      تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA

      لهّايات مزودة بحلقة فريدة تضيء في الظلام.

      • للأطفال بين 0 و3 أشهر
      • خالية من BPA
      حلمة قابلة للانقباض والانبساط بشكل متناسق وملائم لأسنان وفم الطفل

      حلمة قابلة للانقباض والانبساط بشكل متناسق وملائم لأسنان وفم الطفل

      حلمات مسطحة متناسقة على شكل دمعة من Philips Avent كي تناسب النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته حتى لو انقلبت الحلمة في فم الطفل فأصبحت معكوسة الوضع في الفم.

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      تتميز الحلمة المصنوعة من السيليكون من Philips Avent بأنها خالية من الطعم والرائحة وبالتالي من المرجح أن يتقبّلها طفلك بسهولة. فالسيليكون مادة ناعمة وشفافة كما أنها سهلة التنظيف ولا تصبح لزجة. تتميز الحلمة بمتانتها وفترة استهلاكها الطويلة وبقدرتها على الحفاظ على شكلها ولونها مع مرور الوقت.

      غطاء واقٍ

      غطاء واقٍ

      لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية

      مقبض أمان دائري

      مقبض أمان دائري

      لإزالة اللهّاية من Philips Avent بسهولة في أي وقت

      9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون لهّاية Philips Avent*

      9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون لهّاية Philips Avent*

      9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون لهّاية Philips Avent (تم الاختبار عبر الإنترنت مع 100 أم، المملكة المتحدة 2012).

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        لهّاية مصنوعة من السيليكون
        2  قطعة
        غطاء واقٍ
        2  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

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            • لا تضعي اللهّاية حول عنق الطفل لتجنب خطر الاختناق.
            • 9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون عضّاضة Philips Avent (تم الاختبار عبر الإنترنت مع 100 أم، المملكة المتحدة 2012).