حلقة ضبط للرضّاعة الكلاسيكية
يجب استخدام حلقة الضبط دائمًا مع رضّاعة Classic من Philips Avent كجزءٍ من نظام Classic المضاد للمغص والمؤلف من قطعتين. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلقة ضبط للرضّاعة الكلاسيكية
يجب استخدام حلقة الضبط دائمًا مع رضّاعة Classic من Philips Avent كجزءٍ من نظام Classic المضاد للمغص والمؤلف من قطعتين. إكتشف كلّ المميزات
يحتوي النظام المضاد للمغص من Philips Avent المؤلف من قطعتين على حلمة وحلقة ضبط من Avent. أثناء رضاعة طفلك، تنثني الشفة الفريدة على حلمة Avent للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل. وبالتالي يتحكم طفلك في تدفق الحليب تمامًا كالرّضاعة الطبيعية.
يحتوي هذا المنتج على 0% BPA
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مراحل النمو
المواد