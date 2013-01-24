الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Philips Avent

جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي

SCF255/12
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • يقوم بالتسخين الكامل والسريع يقوم بالتسخين الكامل والسريع يقوم بالتسخين الكامل والسريع
    -{discount-value}

    Philips Avent جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي

    SCF255/12
    التصنيف الإجمالي / 5

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    الطريقة السريعة والآمنة لتسخين وجبات الطفل والحليب الذي تم شفطه. يعمد جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي Avent من Philips إلى تسخين 125 مل/4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    الطريقة السريعة والآمنة لتسخين وجبات الطفل والحليب الذي تم شفطه. يعمد جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي Avent من Philips إلى تسخين 125 مل/4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    الطريقة السريعة والآمنة لتسخين وجبات الطفل والحليب الذي تم شفطه. يعمد جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي Avent من Philips إلى تسخين 125 مل/4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    الطريقة السريعة والآمنة لتسخين وجبات الطفل والحليب الذي تم شفطه. يعمد جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي Avent من Philips إلى تسخين 125 مل/4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل baby-bottle-warmers

      يقوم بالتسخين الكامل والسريع

      يقوم بالتسخين بنعومة في 4 دقائق

      • بقدرة 220-240 فولت
      ما عليك سوى إضافة المياه واختيار الإعداد

      ما عليك سوى إضافة المياه واختيار الإعداد

      مع استخدام جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعات الكهربائي من Philips Avent، يمكنك تحضير وجبة الطفل بطريقة سريعة وخالية من أي مشاكل. ما عليك سوى إضافة المياه واختيار الإعداد. يمكن لجهاز تسخين الرضّاعات تسخين 125 مل/ 4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق تقريبًا

      يتناسب مع كل الرضاعات والأكواب السحرية وأوعية حفظ الطعام من Avent

      يتناسب مع كل الرضاعات والأكواب السحرية وأوعية حفظ الطعام من Avent

      يقوم بالتسخين الكامل والآمن

      ما من أطراف ساخنة لذا فهو آمن جداً لطفلك.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فولتية
        220 - 240  فولت

      • الوزن والأبعاد

        الوزن
        570  غ
        الأبعاد
        138 (ارتفاع)، 132 (عرض)، 144 (طول)  ملليمترًا

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الرقمي
        1  قطعة
        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        1  قطعة
        ملعقة فطام
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند